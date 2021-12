PFC-OL : Ferracci s’en prend à Aulas et aux Ultras lyonnais !

La honte, encore une fois. Vendredi soir, le 32e de finale de Coupe de France entre le Paris FC et l’Olympique Lyonnais, disputé au Stade Charléty, a donné une piètre image du football français. Une de plus. Après la mi-temps, le match n’a finalement jamais repris en raison d’incidents dans les tribunes. Causés par qui ? Là est la question.

L’avertissement de Ferracci à Aulas

Si le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, a parlé de "responsabilités partagées", son homologue parisien Pierre Ferracci n’a quant à lui pas hésité à pointer du doigt les Lyonnais. "Il m’arrive de défendre Jean-Michel Aulas, mais il m’arrive aussi de dire qu’il faut arrêter de délirer ! Je veux bien que les responsabilités soient toujours partagées, mais cela vient toujours des mêmes clubs. Le Paris FC n’a jamais eu le moindre problème ces dernières années et pourtant il y a aussi des matchs tendus en Ligue 2", a rappelé Ferracci.

"On les connait les supporters, ils sont encore en face de moi, ils sont retenus par les forces de police. Il y a des fumigènes et ils sont en train de dégrader les installations de Charléty, avec un feu au milieu d’eux. Il faut que Jean-Michel Aulas arrête avec les responsabilités partagées, ce n’est pas vrai. C'est de la folie pure et simple. Il va envenimer les choses. Je lui ai dit qu’il allait faire plonger le football français s’il ne faisait pas le ménage. Il doit prendre ses responsabilités", a ensuite exigé le président parisien.

Y a des échos selon lesquels les Lyonnais se sont fait attaquer par des hools cagoulés et non concernés par la rencontre PFC - OL. — Pierre B. (@Pierre_B_y) December 17, 2021

Selon certains échos, des Ultras du… PSG auraient infiltré le Stade Charléty pour en découdre avec les Gones. D’où la réaction violente de ces derniers qui ont par la suite, rappelons-le, envoyé des fumigènes dans des tribunes où se trouvaient de nombreux enfants. "C’est lui qui est venu me dire qu'un groupe appelé 'Panda' du PSG était venu attaquer les Lyonnais. C’est ce que lui a fait raconter sa responsable sécurité, qui écumait les couloirs et les vestiaires en inventant plusieurs histoires différentes", a révélé Ferracci.

"Aulas doit prendre ses responsabilités et faire le ménage"

"La violence, elle est en face de moi. Ce sont des gens qui, si on ne met pas la police en face, sont intenables. Ils peuvent parfois tomber sur des supporters parisiens qui réagissent quand des mômes prennent des fumigènes sur la tête ou que des gens tapent avec des chaînes cloutées. Jean-Michel Aulas doit prendre ses responsabilités et faire le ménage, a conclu Ferracci. Ces gens-là n’auraient jamais dû venir à Charléty en arrivant après 20h à la gare de Lyon. Les clubs sont responsables de leurs supporters." Et ceux de l’OL se font - encore une fois - remarquer de la mauvaise manière.