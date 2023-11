Igor Tudor, l'incroyable désaveu !

C’est un vrai désaveu pour Igor Tudor. L’ancien coach de l’OM se voit préférer un autre coach à lui à Naples.

Alors qu’il était cité proche de Naples pour prendre les commandes des Gli Azzuri en succession de Rudi Garcia, limogé, Igor Tudor a été driblé au dernier moment.

Igor Tudor, le chômage continue

Dans les coulisses depuis quelques jours, c’est désormais officiel. Rudi Garcia n’est plus l’entraîneur du club champion d’Italie, Naples. Dans un communiqué ce mardi 14 novembre 2023, le club indique avoir mis fin aux fonctions du technicien français.

« La Società Sportiva Calcio Napoli a décidé de révoquer la nomination de Rudi Garcia en tant qu’entraîneur principal de l’équipe première. Nous tenons à le remercier, ainsi que son équipe, pour la collaboration dont ils ont fait preuve jusqu’à présent », indique le communiqué de Naples.

Mazzarri préféré à Tudor

Alors que le club italien avait pris contact avec Igor Tudor pour remplacer Garcia, le technicien croate s’est vu préférer un autre entraîneur au dernier moment. Comme l’a révélé GOAL, ce midi, Mazzarri a été finalement le choix du président Aurelio De Laurentiis pour succéder à Rudi Garcia.

Via son compte X (anciennement Twitter), le club champion d’Italie a fait savoir que Walter Mazzarri sera le nouvel homme fort de la barre technique des Gli Azzuri. Ainsi, Igor Tudor devra continuer à se chercher d’autres cordes à son arc, lui qui a quitté l’Olympique de Marseille l’été 2023 et reste libre de tout contrat.

« Walter Mazzarri est le nouvel entraîneur de Naples. Bon retour Monsieur ! », écrit la formation napolitaine pour annoncer la nouvelle à ses supporters. L’ancien coach de l’Inter Milan et de Cagliari a signé pour une saison, notamment jusqu’en 2024 avec Naples.

Faut-il rappeler que c’est un retour à la maison pour Walter Mazzarri. Ce dernier avait eu à diriger Naples entre 2009 et 2013, où il a fini vice-champion en 2013, un an après avoir gagné la Coupe d'Italie. En coupe d'Europe, l’ancien milieu de terrain italien a atteint les huitièmes de finale de la Ligue Europa (2011) et les huitièmes de finale de la Ligue des champions (2012). Il est libre de tout contrat depuis son départ de Cagliari à la fin de la saison 2021-2022.

Pour rappel, Rudi Garcia a connu victoires, quatre défaites et quatre matchs nuls avec Naples cette saison, toutes compétitions confondues. Le club est désormais quatrième de la Serie A après 12e journée.