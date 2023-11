Naples : Igor Tudor en colère !

C’est une colère noire qui anime Igor Tudor en ce moment, lui qui était censé prendre les rênes de Naples.

En crise de résultats, Naples devrait changer d’entraîneur très prochainement. Rudi Garcia n’est plus l’homme de la situation chez les Gli Azzurri. En effet, le président Aurelio De Laurentiis travaille à trouver un successeur au technicien français avant de le limoger. En pole position pour succéder à Garcia, Tudor reçoit une mauvaise nouvelle.

Igor Tudor approché !

N’arrivant plus à faire de bons matchs avec les champions d’Italie en titre, les dirigeants de Naples veulent désormais changer le discours à la tête de la barre technique. En effet, le président des Gli Azzuri, Aurelio De Laurentiis, aurait préféré remplacer Garcia par Igor Tudor. Des contacts devraient avoir lieu lundi entre les deux parties pour définir les conditions de travail.

Libre de tout contrat depuis son départ de l’Olympique de Marseille, cet été, le technicien croate devrait discuter du contrat, du salaire et plus de détails avec le président de Naples pour prendre la succession de Rudi Garcia, qui est sur la sellette.

Igor reçoit une mauvaise nouvelle

Malheureusement, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille ne devrait plus succéder au technicien français à la barre technique du club italien. Il devrait encore patienter pour prétendre faire son come-back en Italie encore moins retrouver les bancs d’un nouveau club.

A en croire les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, le président de Naples, De Laurentiis, en pourparlers avec Walter Mazzarri qui est prêt à accepter un contrat d'un an valable jusqu'en 2024. Quant à lui, Igor Tudor a demandé un contrat de deux ans, en attendant la décision finale de Naples concernant le nouveau manager.

Mais le technicien italien serait en pole position désormais pour prendre les rênes des Gli Azzuri. Non seulement son contrat aurait convenu aux dirigeants de Naples, mais Mazzarri connaît aussi très bien la maison pour y avoir fait un premier passage entre 2009 et 2013, où il a fini vice-champion en 2013, un an après avoir gagné la Coupe d'Italie.

En coupe d'Europe, Mazzarri a atteint les huitièmes de finale de la Ligue Europa (2011) et les huitièmes de finale de la Ligue des champions (2012). Il est libre de tout contrat depuis son départ de Cagliari à la fin de la saison 2021-2022.