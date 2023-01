Ibrahimovic prolonge avec le Bayern Munich !

Ce mardi, le Bayern Munich a officialisé la signature d'une pépite de son centre de formation.

Ce mardi, le Bayern Munich a officialisé la prolongation d’Ibrahimovic jusqu’en 2025. Il ne s’agit évidemment pas de Zlatan, qui est toujours sous contrat avec l’AC Milan, bien qu’il n’ait plus joué depuis le mois de mai 2022 après son opération du genou. Il s’agit d’Arijon Ibrahimovic, jeune joueur allemand qui a fêté ses 17 ans en décembre dernier, et qui fait les beaux jours des équipes de jeunes du Bayern depuis trois ans.

Ibrahimovic, nouvelle pépite du Bayern

Milieu offensif à l’origine, il peut occuper à peu près tous les postes sur le front de l’attaque. Cette saison, il a planté 10 buts et offerts 2 passes décisives en 9 matches de championnat avec les u19, son bilan en Youth League est également flatteur avec 3 buts et 2 passes en 5 rencontres. S’il ne présente aucun lien de parenté avec l’attaquant suédois, Arijon a déjà l’étoffe d’un futur grand. Vendredi, il a même inscrit son premier but avec l’équipe professionnelle bavaroise, en amical face à Salzbourg (4-4).

Interrogé au sujet de son jeune joueur, l’entraîneur munichois Julian Nagelsmann s’est montré très impressionné par celui qui est considéré comme l’une des plus grandes pépites du football allemand. « Nous avons une très bonne impression. C’est un très bon joueur offensif, qui a ses qualités dans les un contre un, qui sait bien dribbler », a-t-il expliqué. Hasan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern, s’est exprimé au sujet de sa prolongation. « Nous sommes très heureux d’avoir prolongé le contrat d’Ari Ibrahimovic. Il a bien grandi et va maintenant faire partie de notre équipe première », s’est-il réjouit. Avec ce nom et ce talent, combinés à une formation au Bayern, Arijon Ibrahimovic pourrait bien être amené à réaliser de grandes choses.