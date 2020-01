Ibrahimovic débute timidement avec Milan

Seulement trois jours après son arrivée, Zlatan Ibrahimovic a joué avec l’AC Milan, ce lundi face à la Samp. Une première relativement discrète.

Sept ans et demi après, Zlatan Ibrahimovic a refoulé la pelouse de San Siro. 72 heures seulement après avoir été présenté à la presse sous ses nouvelles couleurs, le Suédois a disputé le premier match de sa deuxième aventure chez les Rossonerri. Il a joué un peu plus de 35 minutes de la rencontre opposant sa formation lombarde à la .

Après avoir débuté sur le banc, l’ancien Parisien a effectué son entrée à la place du Polonais Piatek dix minutes après la reprise. Le score était alors de 0-0 et il est resté inchangé malgré la présence du géant suédois sur le terrain. Pour son baptême de feu, Ibra n’a donc pas été très en vue. Mais c’est aussi parce qu’il n’a pas eu beaucoup de ballons exploitables.

2794 - Zlatan #Ibrahimovic has played a match for the first time after 2794 days since his last appearance in the Italian top-flight. Return.#MilanSampdoria pic.twitter.com/Ij1ynHTghe — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 6, 2020

Ibra n’a eu qu’une seule occasion de but

L’attaquant scandinave ne s’est offert qu’une seule véritable occasion. C’était à la 64e minute avec une reprise de la tête de près, et qui n’était pas assez appuyée pour tromper le portier adverse. Par la suite, il est un peu rentré dans le rang, avec notamment un mauvais choix effectué à la 80e. Servi dos au but par Ismael Bennacer, il avait la cage ouverte pour armer son tir, mais il a effectué un geste de trop et a vu l’angle de frappe se fermer.

L'article continue ci-dessous

Au final, et à l’instar de toute son équipe, Ibrahimovic s’est montré assez discret. Il sera difficile cependant de l’accabler vu qu’il vient à peine d’arriver. Il faut aussi relever que c’était son premier match officiel depuis la fin du mois d’octobre dernier. Les tifosi milanais devront certainement s’armer de patience le concernant. Mais nul doute que leur recrue phare finira par se réveiller et débloquer son compteur de réalisations en , et qui est bloqué actuellement à 148 unités.