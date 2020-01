Serie A - Cristiano Ronaldo voit triple avec la Juventus, l'AC Milan piétine

Les Bianconeri se sont imposés à domicile, alors que l'AC Milan a été tenu en échec. L'Atalanta a écrasé Parme.

Le festival de Cristiano Ronaldo et de la . Les Bianconeri n'avaient pas le droit à l'erreur ce lundi à la maison face à . La Juventus est dans une course sans relâche avec l' au sommet de la . Chaque point va compter et les hommes de Maurizio Sarri devaient mettre la pression à leur rival qui affrontera ce lundi soir dans le choc de la 18ème journée de . Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont rempli leur part du contrat en l'emportant.

Très dominatrice en première période, la Juventus n'a pas réussi à faire la différence avant la pause. Les hommes de Maurizio Sarri, qui comptaient deux Français au coup d'envoi avec Blaise Matuidi et Adrien Rabiot titularisés, n'ont pas réussi à trouver la faille face au solide bloc de Cagliari s'en remettant trop souvent à des longs ballons vers Cristiano Ronaldo. Mais en seconde période, la Juventus a passé la seconde vitesse et cela s'est rapidement fait sentir.

Dès le début du second acte, la Juventus a ouvert le score par l'intermédiaire de Cristiano Ronaldo. Gêné par son genou au mois de novembre, le Portugais retrouve sa meilleure forme puisqu'il enchaîne son sixième but sur les cinq derniers matches avec son équipe en Serie A. Dans la foulée, Paulo Dybala a failli enfoncer le clou. Remuant, l'Argentin a obtenu un penalty après l'heure de jeu. Cristiano Ronaldo ne s'est pas fait prier pour le transformer. Entré en jeu, Higuain a participé à la fête, avant que Cristiano Ronaldo ne s'offre un triplé faisant de lui le second meilleur buteur de la Serie A avec treize buts. La Juventus compte trois points d'avance sur l'Inter avant le choc des hommes d'Antonio Conte face à Naples.

L' n'y arrive pas

Pour son retour à l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic a débuté sur le banc de touche face à la . Le Suédois a assisté, impuissant, à une première période globalement dominée par son équipe mais sans parvenir à marquer. En début de seconde période, Zlatan Ibrahimovic a fait son entrée en jeu mais cela n'a pas permis pour autant aux Rossoneri de l'emporter. L'AC Milan concède un nouveau match nul à domicile et pointe toujours à la douzième place.

Séduisante en 2019, l' compte bien continuer sur cette lancée en 2020 et l'a bien fait comprendre à son adversaire du jour : . Qualifiée pour les huitièmes de finale de la , l'Atalanta n'a fait qu'une bouchée de Parme pour son premier match de l'année. Devant leur public, Gomez, Freuler, Gosens et Ilicic, par deux fois, ont marqué afin d'offrir une dixième victoire à leur équipe en championnat cette saison. L'Atalanta est cinquième de Serie A revenant à un point de l' , quatrième.