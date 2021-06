Hongrie-France : les réactions de Deschamps, Lloris, Griezmann et Kimpembe

Les Bleus étaient très déçus après le match nul contre la Hongrie.

Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, au micro de TF1

Comment expliquer ce match nul ? : « En première mi-temps on doit mener au score et on se retrouve mené sur leur seule occasion. Evidemment chez eux avec cet appui là ça leur a donné de la force. Ils défendent très bien, ils l'avaient fait contre les Portugais jusqu'à la 83e. C'est un point, évidemment, ce n'est pas ce qu'on espérait sur ce match-là, mais vu le contexte, on va le prendre quand même. »

Comment expliquer la maladresse des Bleus ? : « Les tirs qui ne sont pas cadrés ne peuvent pas finir au fond des filets, on a eu de belles occasions en première mi-temps. On devait mener au score mais on ne l'a pas fait, après c'est le foot aussi, on avait 45 minutes derrière… Ils n'ont pratiquement rien eu aussi. On a quelques opportunités, on a marqué aussi mais bon, ce n'est pas suffisant par rapport à ce qu'on espérait. Mais il faut l'accepter. »

Hugo Lloris, gardien et capitaine des Bleus, au micro de TF1

Quel a été le discours de Deschamps dans le vestiaire après le match ? : « De rester positif malgré le contexte et scenario du match. On est allé chercher le point du nul. Ce n'est pas ce qu'on voulait mais on va s'en contenter. Dans ce genre de match, à partir du moment où l'adversaire prend l'avantage ça rend les choses compliquées. Ils étaient biens organisés, ils ont mis du cœur avec l'aide de leurs supporters. On est déçu car on voulait les trois points. Il faut rester positif. »

« Prendre ce but juste avant la mi-temps ça n'aide pas. On avait pourtant de bonnes situations, des occasions, il manquait le dernier geste, la dernière touche. Prendre l'avantage aurait changé la dynamique du match. Ils ont fait une grande performance, ils ne se sont pas affolés. On aurait aimé gagné. Maintenant on va bien récupérer pour se concentrer sur le match du Portugal. »

Antoine Griezmann, attaquant des Bleus, au micro de BeIn Sports

Que retenir de ce match ? : « C'était un match difficile, avec le public en face. On a perdu nos habitudes avec le stade plein, on ne s'entendait pas, il y avait un terrain sec et il faisait super chaud. On s'est fait prendre sur un contre. On n'a pas su se trouver, ni mettre les occasions qu'on a eues en première période. Tu le payes cash. En face y a des grands joueurs, même face à la Hongrie c'est dur. Inquiétant ? Non. On a le groupe pour réagir. On sait qu'on a les joueurs pour faire la différence à tout moment. Il va falloir continuer à apprendre et améliorer deux trois trucs devant. A mettre en place ça. On a l'équipe pour y arriver et j'ai confiance en notre équipe, que ça soit ceux qui ont commencé ou ceux qui sont sur le banc. »

Presnel Kimpembe, défenseur des Bleus, au micro TF1

Qu'est-ce qui a manqué aux Bleus ? : « De l'efficacité en première car on a eu les opportunités. Après on tombe sur une belle hongroise qui a joué avec ses tripes et son cœur dans un stade qui est le leur avec leur supporters. Forcement ça a été un match compliqué. »

Fatigue physique ou relâchement après victoire contre Allemagne ? : « C'est vrai qu'il y avait la chaleur mais c'était la même chose pour les deux équipes. Le match a été compliqué, ça a été dur physiquement. Le plus important ce qu'on n'a pas perdu, qu'on a réussi à prendre un point. »

Comment est l'ambiance dans le vestiaire ? : « On voulait la victoire mais il faut positiver. Il faut rester prêt et focus pour les prochaines échéances. »