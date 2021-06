Hongrie-France - Loïc Négo : "Si je peux marquer, je ne vais pas me gêner"

Vainqueur de l'Euro U19 avec les Bleus, Loïc Négo sera pourtant dans le camp hongrois face à l'équipe de France.

Si le changement de sélection d'Aymeric Laporte a fait beaucoup parler, un autre joueur français participe à l'Euro sous une bannière étrangère : Loïc Négo avec la Hongrie.

Formé au FC Nantes, il joue en Hongrie depuis 2013. Il a d'abord porté les couleurs d'Ujpest FC avant de rejoindre le MOL Fehérvar en 2015.

Une naturalisation pour rendre service à son club

Vainqueur du championnat de Hongrie en 2018 et de la Coupe de Hongrie en 2014 et 2019, il a expliqué à nos confrères d'Onze Mondial comment il s'était retrouvé en sélection hongroise : « Tout a commencé d'une discussion avec mon directeur sportif. Il m'a dit : « Et si tu prenais la nationalité hongroise tout en gardant ta nationalité française ? ». Il m'a posé cette question en m'expliquant une règle sur le nombre de joueur hongrois dans l'équipe. En gros, si le club titularise régulièrement huit joueurs hongrois, il reçoit un bonus de la fédération. Il me dit : « C'est bien, ça fera un Hongrois en plus dans l'effectif. Et peut-être que ça donnera des idées au sélectionneur ». Moi, je lui dis que si ça peut aider le club, il n'y a aucun problème, sans penser à l'équipe nationale. Je n'y croyais même pas à la sélection. »

Loïc Négo le jour de sa naturalisation



Et pourtant, Loïc Négo est sélectionné pour la première fois avec la Hongrie le 8 octobre 2020 face à la Bulgarie avec une victoire 3-1 à la clé.

Héros national depuis son but décisif lors des barrages

Le 12 novembre dernier, Loïc Négo est même devenu un héros national en Hongrie après avoir marqué le but de la qualification, en finale de barrage contre l'Islande.

L'arrière droit admet qu'il a mis du temps à accepter ce nouveau statut : « Gulacsi (gardien de la Hongrie, n.d.l.r.) a dit que j'avais mis le but le plus important de l'histoire de la Hongrie. Je comprends que les Hongrois voient mon but comme ça. […] Plus le temps passe, plus je mesure l'importance de ce but. C'est un moment vraiment historique. […] Les gens disent : « Si tu n'avais pas été là, il n'aurait jamais mis ce but ». Je prends conscience petit à petit de la signification de mon but. »

L'article continue ci-dessous

France-Hongrie, un match forcément particulier

Bien évidemment, affronter l'équipe de France n'est pas anodin pour Loïc Négo. « Ce match va avoir une saveur particulière pour moi. Je n'ai même pas les mots pour te décrire ce que je ressens », reconaît-il avec beaucoup d'émotion. Mais il prévient aussitôt qu'il ne fera aucun cadeau aux Bleus : « Sur le terrain, France ou pas, je m'en fous. Si je peux marquer, je ne vais pas me gêner. »

A l'occasion de ce match, Loïc Négo va d'ailleurs croiser une vieille connaissance : Antoine Griezmann, avec qui il a gagné l'Euro des moins de 19 ans en 2010. Et comme il l'a déclaré dans les colonnes du quoitidien Ouest-France, cela va lui faire une drôle de sensation : « Je vais retrouver Antoine et on sera l'un contre l'autre. Ça sera bizarre. Je l'ai accueilli en équipe de France il y a dix ans et le courant est très vite passé. On a vu qu'il avait les qualités pour être un très grand et je ne me suis pas trompé. »

Loïc Négo jouant pour les Bleus avec Antoine Griezmann en arrière-plan lors de la Coupe du monde U20 2011