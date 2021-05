Aymeric Laporte vers la Roja ? Emmanuel Petit est choqué !

L'ancien international français ne digère pas qu'Aymeric Laporte puisse choisir avec autant de liberté pour quelle sélection jouer...

Après avoir donné sa préférence aux Bleus pendant de nombreuses années, Aymeric Laporte, le talentueux défenseur central de Manchester City, pourrait ne jamais porter les couleurs de l'Equipe de France. Et pour cause, l'ancien joueur de l'Athletic Bilbao devrait être sélectionné par l'Espagne pour disputer le prochain Euro.

Attiré par la sélection de Luis Enrique, Aymeric Laporte a obtenu ses papiers espagnols cette semaine, et va donc faire faux bond à l'EDF. Rappelons que Didier Deschamps a pourtant convoqué le défenseur à trois reprises… sans le faire jouer une seule fois en octobre 2016 et mars 2017, avant une blessure en 2019. Frustrant...

"Dans ces cas-là, on fait ce qu’on veut avec les nationalités"

Résultat des courses, c'est donc pour l'Espagne que le Mancunien va jouer. Une situation qui n'est pas du tout du goût d'Emmanuel Petit, Champion du Monde en 1998 avec les Bleus. "Ça me pose un problème, je n’aime pas ça. Donc, dans ce cas-là, tu peux choisir le pays que tu veux. Et ce n’est pas philosophique. Dans ces cas-là, on fait ce qu’on veut avec les nationalités. Dans ton cœur, tu peux aimer deux pays, mais tu ne peux pas jouer pour deux pays différents", a estimé le consultant pour RMC Sport.

"Il aurait dû aller au bout de sa logique et aller en Espagne et jouer pour l’Espagne (quand il était plus jeune, ndlr). Il clame son amour pour l’équipe de France et il va jouer pour l’Espagne. (…) Donc parce qu’il n’est pas sélectionné en équipe nationale, ça lui donne le droit d’aller jouer pour un autre pays ?", s'est ensuite interrogé Petit.

"Je suis désolé. Tu nais dans un pays, tu restes dans ton pays, basta et c’est tout", a enfin déclaré l'ancien joueur professionnel. Comme Aymeric Laporte, ils ont été nombreux par le passé à se tourner vers une autre sélection après avoir attendu trop longtemps le train de l'Equipe de France. À tort ou à raison, le débat est lancé.