Heskey : "Salah aurait dû quitter Liverpool s'ils n'avaient pas remporté la Premier League"

La star des Reds aurait pu être sur le départ s'ils n'avaient pas réussi à remporter le titre tant désiré par le club.

L'ancien attaquant de , Emile Heskey, pense que Mohamed Salah aurait dû quitter le club cet été s'ils n'avaient pas réussi à remporter le titre de . Après une longue et nerveuse attente au milieu de la pandémie de coronavirus, les Reds ont finalement remporté la compétition la plus importante d' en juin de cette année, terminant finalement avec 18 points d'avance sur , deuxième.

Alors que Mohamed Salah n'a pas réussi à obtenir un troisième Soulier d'or consécutif, ses 19 buts en championnat se sont avérés cruciaux alors qu'il continuait à jouer pour l'équipe de Jurgen Klopp. Heskey a souligné l'importance de Salah pour Liverpool à l'avenir, mais admet que si le club n'avait pas réussi à mettre fin à sa disette en Premier League cette saison, il aurait conseillé à l'attaquant égyptien de trouver un nouveau club.

"Mohamed Salah est un joueur très important pour l'équipe. S'il n'est pas là, vous constaterez que Liverpool perd beaucoup de sa force à l'avenir", a déclaré Heskey à ONTime Sport. "Tout le monde sur le terrain a besoin de lui, il marque et crée des buts. Roberto Firmino et Sadio Mane jouent bien en présence de Salah. Il est une grande partie de la force de l’équipe et a son importance dans les trophées qu’elle a remportés. De mon point de vue, il devrait rester à Liverpool. S'ils ne gagnaient pas le championnat, j'aurais dit qu'il devrait partir dans un autre endroit où il pourrait remporter le titre".

Salah n'a pas fermé la porte à un départ

"Mais maintenant qu'il a remporté le championnat, il doit continuer et essayer de la gagner encore et encore. Salah a remporté tous les titres avec Liverpool mais le défi est de continuer et d'essayer de les gagner à nouveau", a ajouté l'ancien international anglais. Mohamed Salah, qui est actuellement sous contrat à Anfield jusqu'en 2023, a déjà été annoncé dans le viseur du et a jeté un doute sur son avenir immédiat le mois dernier.

"Personne ne connaît l'avenir et ce qui va se passer. Voyons ce qui va se passer", a déclaré Salah à LA FM Colombia en juillet. "Mais au moment où nous gagnons la , nous gagnons la Premier League, je suis heureux. Voyons ce qui va se passer dans le futur, mais je suis très heureux de gagner et de remporter ces trophées." Malgré une autre saison réussie à Anfield, tout le monde n'a pas été impressionné par les performances de Salah avec Graeme Souness qualifiant l'attaquant de "super égoïste" après un match contre .

"Je pense que Mane s'est brouillé avec lui [Salah] dans le passé lors d'occasions où il estime qu'il aurait dû lui passer pour marquer un but et il s'est tiré une balle", a déclaré Souness à Sky Sports. "Donc, je pense qu'il y a un élément chez tous les buteurs qui sont parfois avides, mais je pense qu'il prend les choses à un autre niveau."