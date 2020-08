Liverpool - Fabinho : "Nous nous souviendrons toujours de nous"

Champion d'Angleterre avec les Reds, le milieu de terrain de Liverpool estime que ce titre, plus que d'autres, restera gravé dans l'Histoire du club.

En 2019, Les Reds n'ont pas réussi à remporter la couronne nationale, devancés en toute fin de saison par . Plutôt que de se vautrer dans la douleur de cette déception, l'équipe de Jürgen Klopp s'est révoltée pour tenter de corriger cet échec et avait décroché la gloire de la Ligue des Champions.

Depuis, a confirmé sa domination du moment en remportant, après une longue attente de 30 ans, la . Un titre savouré par les pensionnaires d'Anfield Road, qui témoigne de la qualité du groupe à disposition de Jürgen Klopp. Plus que jamais, les hommes de Merseyside sont de retour au sommet du jeu mondial. Fabinho, milieu de terrain du club, pense que l'héritage de ceux qui ont aidé à ramener Liverpool sur ce perchoir résistera à l'épreuve du temps.

"Les supporters de Liverpool attendaient ce titre depuis longtemps"

L'international brésilien a déclaré au site officiel des Reds : "Nous n'avons peut-être pas encore réalisé cette importance, mais je pense que nous nous souviendrons toujours de nous parce que nous avons été la première équipe de Liverpool à remporter le championnat depuis qu'elle est devenue la Premier League. Ce club a beaucoup d'histoire et a également remporté de nombreux trophées, mais celui-ci est peut-être un peu plus spécial" , a estimé l'ancien de l'AS .





"Les supporters de Liverpool attendaient ce titre depuis longtemps et malheureusement ils ne pouvaient pas être à l'intérieur du stade avec nous [en raison des restrictions liées au coronavirus], mais certainement que tout le monde dans sa maison a beaucoup célébré. Nous devons absolument célébrer parce que la façon dont nous avons conquis, avec l'énorme différence de points entre nous et la deuxième place, est vraiment quelque chose à célébrer" , s'est ensuite félicité le Brésilien.



Fabinho a vu le succès de Liverpool justifier sa décision de rejoindre les Reds à l'été 2018 alors qu'il avait d'autres options à envisager. Le polyvalent milieu de terrain de 26 ans a ajouté : "Liverpool est très important pour moi. Quand j'ai décidé de quitter Monaco, je voulais aller dans un club de football important, qui s'est battu pour des objectifs énormes, et ici à Liverpool, j'ai réussi à faire toutes ces choses. Je suis également arrivé dans un club de football où l'ambiance et l'équipe sont supers. J'ai aussi beaucoup appris du staff technique. J'ai vraiment réussi à en apprendre davantage dans ce club et à comprendre de près l'amour des supporters" , a-t-il terminé, conquis.