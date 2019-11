Hertha-Borussia (1-2), Dortmund renoue avec la victoire

Après quatre matches sans victoire, le Borussia Dortmund s’est remis sur les bons rails en prenant la mesure du Hertha hors de ses bases.

Le est sorti de crise. En difficulté depuis un mois, la formation de la Ruhr s’est remise sur les bons rails en allant gagner chez le mal classé, Hertha. Bien que réduits à dix pendant plus d’une mi-temps suite à l’expulsion de Mats Hummels, les vice-champions d’ ont rempli leur contrat et se sont relancés dans la course du haut de tableau.

Dortmund menait par deux buts d’écart dans cette partie avec des réalisations signées Jadon Sancho (15e) et Thorgan Hazard (17e) en l’espace de trois minutes. Les Jaune et Noir se dirigeaient vers un succès facile avant ce coup du sort avec l’expulsion de Hummels (45e). La physionomie du match en a été changée, même si les Berlinois étaient revenus au score avant avec un but de Vladimir Darida (34e).

104 - There were just 104 seconds between @BlackYellow's two goals - they haven't scored an away goal in the #Bundesliga in 217 minutes prior to these goals. Brace. #BSCBVB pic.twitter.com/KnSDNov84l — OptaFranz (@OptaFranz) November 30, 2019

En seconde période, le Hertha, dirigé pour la première fois par Jurgen Klinsmann, a bien cru égaliser d’entrée après que Selke ait trouvé le chemin des filets. Mais la réalisation a été invalidée pour cause de hors-jeu. Vers la 72e, Darida pensait tromper Burki une nouvelle fois mais le gardien du BVB s’est parfaitement couché pour neutraliser le danger. Au final, et en misant sur la prudence dès lors qu’il était en infériorité le numérique, le Borussia a réussi à aller chercher le succès qu’il convoitait. Et à soulager Lucien Favre, dont le sort personnel était dépendant du résultat de ce match.