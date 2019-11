La direction du Borussia Dortmund confirme Favre dans ses fonctions

Les dirigeants du Borussia ont renouvelé leur confiance envers le coach de l’équipe première, Lucien Favre.

Lucien Favre peut être rassuré. Le technicien suisse ne risque pas le limogeage malgré la suite des mauvais résultats concédés par son équipe du Borussia ces dernières semaines. Ce dimanche, Hans-Joachim Watzke, le président du club de la Ruhr, a affirmé qu’il était hors de question de changer de coach. Et il l’a fait en s’adressant directement à l’intéressé.

"Cher Lucien! Tu as toujours notre confiance. Mais au final, le football est toujours défini par les résultats. Nous souhaitons tous que l'équipe et toi-même puissiez renverser la situation. Vous avez tout le soutien que nous pouvons vous apporter", a lâché l’homme fort du BVB à l’occasion de l’assemblée générale du club.

Watzke met les joueurs devant leurs responsabilités

Watzke a aussi eu un message particulier pour les joueurs, qu’il juge comme étant les principaux fautifs de cette mauvaise passe : "Relevez-vous et jouez comme on l'attend de Borussen. En tant qu'équipe, vous devez savoir que les mots ne suffisent pas. Il est de votre devoir de les faire suivre par des actes". Est-ce une réponse aux propos tenus par Marco Reus à l’issue du match contre Paderborn (3-3) ? Le capitaine avait parlé notamment de « prestation honteuse ». A froid, l’international allemand a tenu un discours plus pondéré et livré une analyse plus détaillée des maux qui touchent sa formation : « Notre problème est que nous commençons à bien jouer, une fois que nous avons le sentiment qu'il n'y a plus rien à perdre. Nous n'avons pas la volonté de souffrir dès le départ. Nous devons montrer sur le terrain que nous pouvons faire mieux. Et on ne peut le faire sans afficher une meilleure attitude et plus de volonté. »

A noter que tout en montrant du doigt ses troupes, Watzke a reconnu ses propres erreurs, comme la mauvaise gestion du dernier mercato estival : « on aurait dû faire signer un autre attaquant. On ne l’a pas fait et on a eu tort ».

Au bout de douze journées de , Dortmund pointe à la 6e place du classement. L’écart sur le leader, le , est cependant loin d’être insurmontable (5 points). Par ailleurs, les « Jaune et Noir » restent en bonne position pour atteindre les 8es de finale de la Ligue des Champions. Mardi, ils affrontent Barcelone à Nou Camp pour le compte de la 5e levée de la phase des poules.