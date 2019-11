Dortmund - Favre : "Nous avons toujours la pression"

L'entraîneur du Borussia Dortmund s'est projeté sur le choc de Ligue des champions à venir contre Barcelone ce mercredi (21h).

Le se déplace sur la pelouse du Camp Nou ce mercredi pour le compte de la 5e journée de la phase de poules de (21h).

Alors que le club occupe une décevante sixième place en championnat, Lucien Favre et ses hommes ont l'opportunité de se qualifier pour les huitièmes de finale de cla compétition en cas de victoire. "Nous avons de la pression. Mais la pression est toujours là, quel que soit l'endroit où l'on joue", a estimé l'ancien entraîneur de Nice en conférence de presse, soulignant la nécessité d'une "grande performance" pour obtenir un résultat en Catalogne.

Avant d'ajouter : "Nous avons très bien joué contre eux à domicile, nous avons eu beaucoup plus d'occasions de but qu'eux, nous avons bien défendu et nous avons bien pressé. Nous voulons le faire à nouveau."

Après le match nul concédé vendredi dernier contre Padeborn, la direction du club avait réaffirmé sa confiance en son entraîneur. "Cher Lucien! Tu as toujours notre confiance. Mais au final, le football est toujours défini par les résultats. Nous souhaitons tous que l'équipe et toi-même puissiez renverser la situation. Vous avez tout le soutien que nous pouvons vous apporter", avait alors déclaré Hans-Joachim Watzke, le président du club de la Ruhr.