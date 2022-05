Henry admoneste Salah : "Ne parle jamais avant une grande finale"

L’ancien attaquant français pense que Mohamed Salah a eu tort de bomber le torse avant la finale de la Ligue des Champions.

La légende française Thierry Henry a critiqué Mohamed Salah pour avoir parlé avant que Liverpool ne subisse une nouvelle défaite contre le Real Madrid en finale de la Ligue des champions samedi.

Salah a eu le cœur brisé il y a quatre ans après être sorti sur blessure après 30 minutes de jeu lors de la défaite 3-1 de Liverpool contre Madrid en finale.

Lorsqu'il est devenu évident que les Reds allaient retrouver les géants espagnols, en finale de cette année, l'Égyptien a fait savoir publiquement qu'il voulait "prendre sa revanche" par rapport à ce qui s'était passé à Kiev. Mais cela ne s'est pas passé comme prévu à Paris, Thibaut Courtois s'étant mis en travers de son chemin.

« Quand on parle avant une finale, il faut gagner après »

Henry estime donc que le Pharaon n’a pas été très inspiré avant cette déclaration et l’a invité à plus de retenue la prochaine fois : "Je le répète toujours : ne parlez pas avant une finale. Battre le Real Madrid, puis parler et dire, 'c'était une revanche et tout ça'. Quand on parle avant une finale, il faut la gagner."

"Nous l'avons dit tant de fois, il s'agit de mettre le ballon au fond des filets", a poursuivi Henry. "Ils (Madrid) ont eu une opportunité et ils marquent. Liverpool en avait beaucoup. Mais ils se sont heurtés sur Thibaut Courtois. Rappelez-vous ce que j'ai dit en demi-finale, les gens ne lui donnent pas le crédit qu'il mérite. C'est l'un des meilleurs gardiens du monde, meilleur qu'Ederson. Et il l'a montré ce soir".