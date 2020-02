Hellas Vérone - Juventus (2-1), La Juve s'incline malgré Cristiano Ronaldo

De nouveau buteur face à l'Héllas Vérone avec la Juventus ce samedi, Cristiano Ronaldo étend sa série, alors que la Juve chute.

En difficulté à Vérone, la a même cru encaisser le premier but de la partie dès la 20e minute. Sur un coup franc signé Miguel Veloso, Kumbulla place une tête qui trompe Wojciech Szczesny. Mais le VAR vole au secours de la Vieille Dame et le but est annulé.

0-0, ce sera d'ailleurs le score au repos,malgré quelques situations chaudes devant les cages turinoises et une tentative rasante signée Cristiano Ronaldo sur le poteau de Silvestri, alors que Douglas Costa trouvait lui la transversale.

L'article continue ci-dessous

Ce n'était cependant que partie remise pour Cr7. Ce dernier faisait sauter le verrou de Vérone dans le second acte avec un tir à ras de terre quite à un service de Dybala. Cr7 a donc désormais marqué lors de 10 matches consécutifs et dépasse ainsi David Trezeguet.

Plus d'équipes

Mais ces considérations staistiques sont loin des joueurs de l'Hallas Vérone, plutôt concentrés sur le fait d'égaliser. Ils y parviendront d'ailleurs par l'entremise de Borini à un quart d'heure de la fin, lui qui a capitalisé sur une passe en retrait mal assurée de Miralem Pjanic.

Vérone sent la Juve prenable et continue de pousser. Leonardo Bonucci touche un ballon de la main sur la reprise de la tête de Marash Kumbulla renvoyée par la transversale de Szczesny. Penalty, et Pazzini ne tremble pas pour le 2-1. Score final. Malgré Cristiano Ronaldo, la Vieille dame est renversée à Vérone.