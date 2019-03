Hazard et Mbappé sur les tablettes du Real pour le prochain mercato ?

Pour le prochain mercato, le Real Madrid lorgnerait sur la vedette du football français et la star belge de Chelsea.

Avec la nomination lundi de Zinedine Zidane au poste d'entraineur, les grandes manœuvres en vue du prochain mercato ont déjà commencé du côté de Madrid. Le prestigieux club espagnol aurait déjà établi une short-list des joueurs à recruter. Et les principales cibles ont pour nom Eden Hazard et Kylian Mbappé si l'on se fie à ce que rapporte l'Equipe dans son édition de mardi.

La priorité de la direction merengue et qui est aussi celle de son nouvel entraineur est de combler enfin le vide laissé par le départ de Cristiano Ronaldo. Durant le point-presse de lundi, le Français n'a pas évoqué cette question, ni parlé des joueurs sur lesquels il comptait parmi l'effectif actuel. Mais, en interne, il a déjà signifié à son président qu'il veut une recrue de choix dans le secteur offensif.

Hazard est un joueur que Zidane apprécie depuis très longtemps. Il avait déjà essayé à maintes reprises de le faire venir dans la capitale espagnole, y compris lorsqu'il n'était qu'un simple conseiller. Il serait content de pouvoir enfin faire fructifier cette piste. Mais, ça ne sera pas une tâche facile, parce que Chelsea, où évolue l'ancien Lillois, est interdit de recrutement et fera tout pour empêcher son joueur clé de partir.

L'autre objectif du Real est donc Kylian Mbappé. Il y a deux ans, les responsables castillans avaient déjà tenté de faire signer le natif de Bondy, mais ils se sont fait devancer par leurs homologues du PSG. Zidane avait bien essayé en personne d'influer sur la décision de la jeune star française mais rien n'y fut. Le Real avait manqué ainsi de recruter celui qui était déjà considéré comme le plus grand espoir du football mondial.

Perez : "Mbappé ou Neymar ? Les deux !"

Zidane se montrera-t-il plus persuasif cette fois ? Ce qui est sûr c'est qu'il bénéficiera de toute l'enveloppe nécessaire pour reconstruire son équipe et la rendre de nouveau compétitive. C'était même l'une des principales évoquées lors de sa signature de contrat. Si le champion du monde 98 a accepté de revenir c'est parce qu'il a reçu la garantie de pouvoir manœuvrer à sa guise et opérer les transferts qu'il souhaite.

À noter qu'à l'issue de cette folle journée de lundi, Florentino Perez s'est fendu d'une petite déclaration au sujet du prochain mercato de son club. À la question d'un journaliste qui lui demandait s'il allait recruter Neymar ou Mbappé, l'homme fort du Real a répondu : "les deux !". Même si c'était dit sur le ton de la boutade, le PSG est prévenu.