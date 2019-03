OFFICIEL - Zidane de retour sur le banc du Real Madrid

Moins d'un an après son départ, le champion du monde 1998 est de retour sur le banc du Real Madrid, avec qui il a remporté trois Ligue des champions.

Zinédine Zidane est de retour au Real Madrid. Le champion du monde français reprend en main un club qu'il avait quitté il y a moins d'un an, alors qu'il avait encore deux ans de contrat.

En son absence, deux entraîneurs ont échoué à s'imposer sur le banc des Merengue. Arrivé en pleine préparation de la Coupe du monde - ce qui lui avait valu son poste de sélectionneur de l'Espagne pour le tournoi - Julen Lopetegui n'aura tenu que 5 mois, avant d'être remplacé en novembre par Santiago Solari. L'Argentin n'aura guère fait mieux et vient de vivre une semaine calamiteuse avec trois défaites consécutives à domicile - dont deux Clasicos - qui ont éliminé la "Maison Blanche" de la Coupe du roi, puis de la Ligue des champions, et l'ont définitivement distancée dans la course au titre en Liga.

Un nouveau bail jusqu'en 2022

Auréolé d'un palmarès hallucinant lors de son passage sur le banc merengue - trois Ligues des champions consécutives et un titre de champion d'Espagne en deux ans et demi - Zidane était la priorité de Florentino Perez pour remplacer Solari à la suite de ces échecs sportifs. Son retour est désormais officiel, comme le départ de Solari.

"Le conseil d'administration du Real Madrid, réuni aujourd'hui, lundi 11 mars 2019, a décidé de mettre fin au contrat qui liait Santiago Solari au club en tant qu'entraîneur de l'équipe première et, dans le même temps, le Real Madrid lui a proposé de continuer à appartenir au club. Le Real Madrid apprécie le travail accompli par Santiago Solari ainsi que l'engagement et la loyauté qu'il a toujours manifestés envers cette maison. Le conseil d’administration a également approuvé la nomination de Zinedine Zidane en tant que nouvel entraîneur du Real Madrid, avec incorporation immédiate pour le reste de la saison et les trois suivantes, jusqu’au 30 juin 2022. Le président du Real Madrid sera aux côtés de Zinedine Zidane devant les médias à 20 heures dans la salle de presse du stade Santiago Bernabéu", a indiqué le club madrilène dans un communiqué.

L'article continue ci-dessous

Zinédine Zidane, qui est donc lié au Real Madrid jusqu'en 2022 avec ce nouveau bail, devra gérer au mieux une fin de saison sans grand enjeu pour le Real Madrid, à qui il ne reste que 11 matches de championnat à disputer. Largement distancés par le FC Barcelone (12 points de retard), les coéquipiers de Sergio Ramos n'auront pour seul objectif que d'assurer leur place pour la prochaine Ligue des champions, ce qui ne devrait pas poser trop de problèmes. Le cinquième, Alavès, est à 10 points. Les Merengue pourraient toutefois se fixer le challenge de rejoindre leurs rivaux de l'Atlético, dauphins du Barça, et qui compte 5 points de plus qu'eux au compteur. Leur prochain match se disputera samedi, à domicile contre le Celta Vigo (16h15).

Projection rapide sur la saison prochaine

Mais Zinédine Zidane devra surtout préparer la saison prochaine, alors que son effectif sera très certainement assez largement régénéré à l'intersaison. Des rumeurs de départ concernant certains cadres comme Gareth Bale, Isco ou Marcelo continuent de persister, même si le retour du Français pourrait convaincre certains de poursuivre l'aventure. Dans l'autre sens, plusieurs arrivées possibles sont évoquées de manière récurrente, comme celles Neymar ou d'Eden Hazard. Globalement, l'idée d'une fin de cycle est palpable depuis la désillusion en Ligue des champions, où le club madrilène faisait la loi depuis trois ans.

Le groupe madrilène devra aussi gérer les tensions apparues au cours de la mauvaise passe actuelle, notamment entre Sergio Ramos et son président, Florentino Perez. Après avoir optimisé les qualités d'un groupe de champions jusqu'au bout de son cycle vertueux, Zinédine Zidane repart à zéro pour entamer le nouveau. Une nouvelle feuille blanche pour un technicien considéré aujourd'hui comme une référence mondiale.