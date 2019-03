Real Madrid, Zidane : "J'ai écouté mon coeur"

Après l'officialisation de son retour, Zinédine Zidane a expliqué les raisons de ce retournement de situation lors de sa présentation officielle.

L'image était restée dans les têtes. Lorsque Zinédine Zidane a quitté la salle de presse par une petite porte devant des journalistes médusés par l'annonce de son départ, il ne s'était pas retourné. Moins d'un an plus tard, le technicien français a fait le chemin inverse , démontrant à nouveau le caractère non définitif des grandes décisions de ses différentes vies dans le football, comme il y a quatorze ans, lors de son comeback en équipe de France.

Zinédine Zidane a écrit l'un des plus beaux cycles de l'histoire du Real Madrid. Il a désormais la charge d'en entamer un nouveau. Voici les raisons de son choix.

"Je sais que c'est un jour très spécial pour nous tous. Je suis très heureux, le plus important c'est ça. Je suis très heureux de retourner à la maison. Vous aurez des questions mais je n'ai pas grand chose à dire, je suis très heureux de revenir, pour travailler, remettre le club là où il doit se trouver, où il aurait toujours dû se trouver. Maintenant, on va se mettre à travailler" , a-t-il lancé d'emblée.

Quels sentiments ? "Je suis content de revenir. Je ne suis pas allé très loin, j'habite ici (sourires). Je suis très content de revenir travailler avec ce grand club et cet effectif".

Que s'est-il passé entre le Zidane du 1er juin et le Zidane d'aujourdhui ? "La raison pour laquelle je suis parti c'est que j'en avais besoin pour moi. Je pensais au mois de juin que l'effectif avait besoin d'un nouvel entraîneur et qu'il fallait changer, pour moi et pour l'effectif. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de revenir parce que le président m'a appelé, que je l'aime beaucoup, que j'aime beaucoup ce club et que je suis là. Après huit mois, j'ai envie de revenir à l'entraînement. J'ai fait ce choix pour ça, j'avais fait un choix pour le bien de tous en fin de saison dernière et maintenant j'ai besoin de revenir".

"C'est une grande responsabilité d'être de nouveau l'entraîneur du Real Madrid parce que tout le monde aime ce club, tous les joueurs rêvent de jouer pour ce club. En tant qu'entraîneur j'ai gagné beaucoup de choses. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est revenir en étant meilleur. Je me rappelle de ce que j'ai gagné, mais aussi de ce que j'ai mal fait. On a perdu l'année dernière la Liga et la Coupe même si on a gagné la Ligue des champions. Dans la vie, il y a les bonnes et les mauvaises choses. Ce que j'ai au fond du coeur pour le Real Madrid, on ne peut pas me le retirer".

Difficile de le convaincre ? Plus de poids sur l'équipe ? "On va changer des choses, c'est sûr. Il n'y pas d'autre choix que de changer des choses pour la saison qui vient. Ce qui est important c'est qu'on a un peu de temps. On va discuter avec le président de ce qu'on peut faire. Mais la saison prochaine ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On a 11 matches à jouer pour bien terminer".

Comment se sent-il physiquement ? "Je vais être clair. Quand je suis parti, c'était le moment de partir pour moi. Je ne me suis pas fait plaisir en partant. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'après deux ans et demi à gagner beaucoup de choses, il falalit un changement. J'y étais, je savais ce qu'il s'est passé, ce n'était pas tous les jours possibles. Aujourd'hui j'ai envie de reprendre. J'ai eu des propositions, j'aurais pu le faire ailleurs mais j'ai envie de reprendre ici".

Qu'a-t-il eu en tête quand le président l'a appelé ? "Revenir. Et me revoilà !"

Des doutes ? "Je ne me suis pas dit qu'il fallait que je discute trop longtemps. Cela faisait 9 mois que j'étais tranquille. Quand il m'a appelé, je ne pouvais pas lui dire non. Il sait ce qu'il se passe, pour les joueurs, pour les entraineurs, dans un vestiaire. Et il sait qu'on peut avoir des moments difficiles, qu'on peut avoir envie de s'en aller, et c'est ce qui s'est passé. Mais moi je ne suis pas content que le club aille mal cette année, et en tant qu'entraîneur je sais ce que ça signifie quand ça se passe mal".

Cristiano de retour ? "Ce n'est pas la question, vous le savez très bien. Cristiano fait partie de l'histoire de ce club, il a changé son histoire. Il a été le meilleur, un des meilleurs, mais ce n'est pas le sujet de parler de lui aujourd'hui".

Impossible à reproduire ce qu'il a fait ? "L'histoire de ce club, on ne la changera pas, c'est le meilleur club du monde. Moi, je suis très heureux d'être là. Ce que je dois faire, c'est penser au prochain match, rien de plus. Je vais rejoindre les joueurs et préparer le match de samedi".

Risque pour l'image ? "Je ne pense pas du tout à ça. Sinon je ne viendrai pas. Mais je n'ai jamais pensé à ça, je pense à ce que mon coeur me dit. Et mon coeur me dit de revenir. La seule chose que je sais, c'est que j'ai envie. Il y a trois ou quatre mois en arrière, je ne serais peut-être pas revenu mais là j'en ai envie".

Une dette envers le club ? "Je n'ai aucune dette. Je suis de retour mais quand je suis parti, la meilleure solution était de m'en aller".

Cette saison : "Il nous manque 11 matches et qui a dit que sur les 9 derniers mois je n'avais pas suivi le Real Madrid. La seule chose dont l'équipe avait besoin il y a 9 mois c'était d'un changement, parce qu'après avoir gagné pendant 5, 6, 7 ans pour beaucoup de joueurs de l'équipe, il fallait un changement. Je me répète. Désolé. Maintenant, c'est autre chose".

Qu'a-t-il fait pendant ces 9 mois ? "J'ai passé 9 mois ici. J'habite ici, je fais ce que j'ai à faire, je recharge mes batteries. Et maintenant je suis prêt. J'ai la chance d'être de nouveau l'entraîneur de ce grand club que j'aime beaucoup".

Qui sera dans son staff ? "Les mêmes adjoints".

A-t-il suivi l'équipe ces derniers mois, que faut-il changer ? "On verra à partir de demain. Moi, je veux être avec eux. J'ai vu toute la saison au stade. Et voilà. Les joueurs sont les premiers à savoir que c'est une année difficile. On ne peut pas toujours gagner, le football est ainsi. Parfois, il faut accepter le changement quand t'es tout en haut. C'est ce qui s'est passé cette année pour notre équipe. De l'extérieur ça a été difficile aussi mais être de retour c'est un plaisir. On va travailler pour être de nouveau compétitifs".

Plus gros défi que la première fois ? "Bien-sûr, forcément, parce que c'est une 2ème fois. Mais je ne regarde pas ça du tout, sinon je ne serais pas revenu. Mais ça va plus loin que ça. Je suis animé par autre chose. C'est un 2ème projet qui se met en place pour moi, pour le club, pour les supporters, pour tout le monde".