Retour de Zidane au Real Madrid : les gagnants et les perdants dans l'effectif

Le grand retour de Zinédine Zidane au Real Madrid change la donne pour de nombreux joueurs du vestiaire.

Dimanche soir, encore, l'incertitude planait pour de multiples cadres du Real Madrid. La rumeur d'un retour de José Mourinho avait pris de l'épaisseur. Et elle laissait présager de possibles départs de joueurs historiques, comme Sergio Ramos, dont les relations avec le Special One étaient très fraîches. Mais le retournement de situation qui s'est produit ce lundi, avec le grand retour de Zinédine Zidane, change complètement la donne. Car le Français avait ses partisans, même s'il entretenait aussi des relations plus complexes avec d'autres.

OFFICIEL - Zidane de retour sur le banc du Real Madrid

Les gagnants : Ramos, Marcelo, Benzema...

De nombreux éléments du vestiaire madrilène ont de quoi se réjouir du grand retour de Zinédine Zidane. Parmi ceux-ci se trouvent Sergio Ramos, Marcelo, Karim Benzema, Marco Asensio, et Luca Zidane. Même Isco, tombé dans l'oubli cette saison pendant le passage de Santiago Solari, aura son mot à dire parce que le petit créateur espagnol avait été mis en valeur par Zidane.

En ce qui concerne Sergio Ramos et Marcelo, cette décision peut être perçue comme un soulagement. Outre le fait d'éviter Mourinho, ces deux cadres sont actuellement sous le feu des critiques pour des raisons variées, et la présence de Zinédine Zidane peut leur permettre de terminer cette saison la tête haute pour mieux entamer la prochaine. Le Brésilien, qui fait l'objet de rumeurs de départ, pourrait rester.

Un refrain identique pour Karim Benzema, qui a toujours considéré Zidane comme "son grand frère", et Marco Asensio, dont la progression s'est majoritairement faite sous Zidane, au même titre que Lucas Vazquez.

Les perdants : Bale, Ceballos...

Mais il n'y a donc pas que des gagnants dans cette affaire. Gareth Bale a permis à Zinédine Zidane de s'octroyer une troisième Ligue des champions consécutives au printemps 2018, à Kiev, mais il y a fort à parier que le Gallois n'accueille pas favorablement la nouvelle. Pendant son premier passage, Zidane avait cassé l'historique 4-3-3 de la BBC pour faire émerger un 4-4-2 dans lequel Bale jouait les jokers de luxe. Un rôle qui ne correspondait pas à ses ambitions personnelles et au statut qu'il avait sous Ancelotti ou Benitez.

L'article continue ci-dessous

Dani Ceballos et Marcos Llorente pourraient également plier bagage dans quelques mois afin de ne pas s'éterniser. Le premier, qui avait publiquement critiqué Zidane à plusieurs reprises après le départ du Français, avait pris du poids avec Julen Lopetegui. Le second était devenu un élément notable de la rotation après la blessure de Casemiro.

Enfin, certaines personnalités influentes de l'équipe comme Luka Modric ou Toni Kroos sont dans une posture plus neutre. Mais pour les deux maître à jouer de l'animation madrilène, le retour de Zinédine Zidane ne peut pas être une mauvaise nouvelle. A moins qu'un nouveau cycle ne se dessine sans eux. Les amoureux du Real Madrid ne sont plus à une surprise près...