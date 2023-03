Harry Maguire pour sauver le PSG ? L'incroyable scénario

Le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, est prêt pour un transfert choc de 50 millions de livres sterling au PSG à l'été, selon les rumeurs.

Maguire reste le défenseur le plus cher de tous les temps après son transfert de 80 millions de livres de Leicester à Man Utd à l'été 2019, mais il est tombé dans la hiérarchie sous la direction d'Erik ten Hag cette saison.

Le Néerlandais a gardé l'international anglais comme capitaine de son club l'été dernier, mais il lui avait préféré Raphaël Varane et Lisandro Martinez en défense centrale, et Maguire n'a été titularisé que cinq fois en Premier League.

Selon le Sun, Maguire avait déjà prévu de rejoindre Paris au cours de l'hiver, et une grande partie du travail préparatoire a déjà été effectuée.

L'accord était sur la table

SunSport peut révéler qu'un accord "était sur la table" pour le capitaine de Manchester United lors de la fenêtre de transfert de janvier, mais que le temps a manqué avant qu'il ne puisse être finalisé, écrivent-ils.

"Le PSG devra s'aligner sur le salaire de 200 000 livres par semaine de Maguire, mais le club étant soutenu par des milliards de pétrodollars qataris, cela n'est pas considéré comme un problème.

Le PSG pourrait connaître un été chargé après l'élimination du club en huitième de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich mercredi.

Kylian Mbappé continue d'être lié à un transfert au Real Madrid, tandis que Lionel Messi est soupçonné de vouloir terminer sa carrière plus près de chez lui, les Newell's Old Boys et l'Inter Miami de David Beckham étant considérés comme des options.

Maguire pourrait également trouver une place en défense centrale. Al Nassr souhaite réunir Sergio Ramos et son ancien coéquipier madrilène Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite.

Le PSG s'apprêterait aussi à signer un transfert gratuit de Martin Skriniar en provenance de l'Inter Milan, mais il pourrait y avoir de la place pour les deux dans une défense à trois aux côtés de Marquinhos, le capitaine du club.