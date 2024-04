Harry Kane, un flop ? La réponse cash

Ange Postecoglou s'est exprimé sur la première campagne sans trophée de Harry Kane au Bayern Munich et a révélé la raison pour laquelle il est parti.

Après avoir quitté les Spurs pour 100 millions de livres sterling, Harry Kane pourrait voir sa première saison au Bayern Munich se terminer sans trophée. Après avoir été délogée de la Bundesliga et avoir perdu le DFB-Pokal, la Ligue des champions est le seul trophée encore accessible à l'équipe de Thomas Tuchel, qui accueillera Arsenal en quart de finale retour sur le score de 2-2 à l'issue du match aller. Postecoglou a toutefois rejeté l'idée selon laquelle le transfert de Kane serait considéré comme un échec en l'absence de trophées.

"Non, je ne pense pas que ce soit juste. Je ne vais pas parler au nom de Harry, pour l'amour de Dieu. Mais je ne pense pas que ce soit la seule raison de son départ. Je pense qu'il a été assez clair sur le fait qu'il voulait une expérience différente et je pense qu'il n'y a rien de mal à cela. C'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière. Il est resté très longtemps dans le même club. Il est arrivé à un moment où il a pris la décision de rester et de devenir un homme d'un seul club, ce qui est tout à fait normal, ou il peut vivre quelque chose de différent en tant que footballeur, et peut-être en tant que personne."

"Loin d'être aussi simple"

"Je ne sais pas ce qu'il en est. Ce sont des questions qui se posent à lui. Mais je ne comprends pas cette idée qu'il a bougé juste pour gagner des choses. Je ne pense pas que s'il était resté ici, il ne pensait pas qu'il allait gagner des choses. Je pense simplement qu'il voulait vivre une expérience différente et c'est ce qu'il fait. Je suis sûr qu'à la fin de sa carrière, si c'est ce qu'il voulait, il se rendra compte que c'est le cas. Cela vous donne une expérience très large de ce qu'est le football, de ce qu'est la vie. Je ne pense pas que ce soit juste pour lui."

"Je sais que toutes les décisions que j'ai prises au cours de ma carrière sont très difficiles à comprendre pour les autres, parce qu'ils ne vivent pas ma vie. Ils ne sont pas avec ma famille ou avec les gens qui m'entourent pour savoir pourquoi vous prenez ces décisions. Elles sont très rarement liées à des choses trop simplistes. La plupart du temps, il y a toute une série de facteurs qui entrent en ligne de compte."

Tout au long de la saison, Kane a été un buteur prolifique pour le Bayern Munich, inscrivant 39 buts en 39 apparitions toutes compétitions confondues, dont un but crucial contre Arsenal en quart de finale aller de la Ligue des champions. En ce qui concerne les attentes du Bayern en matière de trophée, Kane a reconnu qu'un nouvel échec en Ligue des champions serait considéré comme une déception pour le club, mais il fera tout ce qui est en son pouvoir pour que le club franchisse la ligne d'arrivée.