Hansi Flick : "Lyon défend très bien et est très solide"

L'entraîneur du Bayern Munich loue les qualités de l'Olympique Lyonnais.

A 24 heures de la demi-finale de entre le et l'Olympique Lyonnais, Hansi Flick a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse.

Pour l'entraîneur du Bayern, est une équipe dont il faut se méfier : « Nous les avons observés et nous connaissons leurs qualités. Ils défendent très bien et sont très solides. Ils sont également bons dans les phases offensives. Avec et la , ils ont éliminé deux favoris ! Nous devons nous méfier de cela. Bien évidemment nous voulons atteindre la finale, c'est notre objectif. »

Concernant un éventuel retour de Benjamin Pavard à l'occasion de la demi-finale, Hansi Flick estime qu'il peut entrer en cours de jeu : « Benjamin a travaillé très dur pour revenir. Nous sommes très contents de l'avoir avec nous. Il n'est clairement pas une option pour le onze de départ mais il est une option pour le match. »

Enfin, Hansi Flick s'est exprimé au sujet de Corentin Tolisso, formé à l'Olympique Lyonnais : « Corentin a été blessé pendant un long temps et il a travaillé vraiment dur pour revenir ces dernières semaines. Nos médecins ont fait du bon boulot. Il était remplaçant contre et Barcelone pour cette raison. Il est d'un grand apport sur le terrain et il est très réaliste devant le but. Nous lui avons demandé des conseils sur l'Olympique Lyonnais mais je ne vais pas vous révéler qu'il nous a dit. »