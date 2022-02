Haller pour remplacer Lewandowski au Bayern ?

Bien qu’ayant la ferme intention de le garder le plus longtemps possible, les dirigeants du Bayern Munich commencent à se préparer à une séparation avec Robert Lewandowski, leur attaquant vedette.

Ils le font afin d’anticiper une mauvaise surprise, comme tout grand club avisé le ferait à leur place. Et parmi les potentiels remplaçants qu’ils ont ciblé, il y en a un qui ferait l’unanimité en interne. Il s’agit de Sébastien Haller.

Haller préféré à Haaland

Le Bayern Munich estime que l'attaquant de l'Ajax est le successeur idéal de "Lewy", d’après ce que révèle le site espagnol Fichajes. Les statistiques impressionnantes de l’ancien auxerrois cette saison (28 buts en 27 matches joués) ont séduit l’état-major bavarois. Et ils préfèrent cette solution plutôt que celle qui consiste à parier sur Erling Haaland.

Pour rappel, Haller a déjà évolué en Bundesliga. Entre 2017 et 2019, il a évolué à Francfort et a scoré 33 buts en 77 parties. Un joli ratio et qui plaide clairement en sa faveur.

L'article continue ci-dessous

Si le Bayern redoute le départ de Lewandowski c’est parce que ce dernier a déjà laissé croire qu’il pourrait filer ailleurs prochainement. Il continue notamment d’intéresser des grandes écuries continentales, telles que le Real Madrid ou Chelsea.