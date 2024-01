Haaland s'exprime sur le transfert de Sancho à Dortmund

Erling Haalaand a envoyé un message réconfortant à son ancien coéquipier Jadon Sancho après que l'ailier a quitté Manchester United pour Dortmund

Sancho a passé quatre années fructueuses à Dortmund avant de rejoindre United en 2021 pour une somme estimée à 73 millions de livres (93 millions de dollars). Cependant, lors de son séjour à Old Trafford, il n'a pas répondu aux attentes et s'est exilé depuis le mois d'août après une prise de bec publique avec Erik ten Hag. L'ailier est retourné chez ses anciens employeurs dans l'espoir de relancer sa carrière, sous la forme d'un prêt d'une valeur de 4 millions d'euros (3,4 millions de livres/ 4,3 millions de dollars) sans option d'achat.

Haaland s'est réjoui de voir son ami proche se lancer dans un nouveau défi sur son ancien terrain de jeu et a écrit "magnifique" dans sa story Instagram tout en citant le message de Dortmund.

L'article continue ci-dessous

Le duo a passé un an ensemble au Signal Iduna Park où ils ont forgé une amitié étroite. Ils ont remporté ensemble la Coupe d'Allemagne en 2021, Sancho ayant inscrit 16 buts et délivré 20 passes décisives. Une semaine auparavant, Haaland avait exprimé son admiration pour Sancho en le qualifiant de "vrai joueur" dans sa story Instagram, avec une photo de la Coupe d'Allemagne devant eux.

Malgré ses succès précédents, Sancho a eu du mal à reproduire sa forme de Dortmund au cours de ses deux saisons et demie à United, inscrivant 12 buts et délivrant six passes décisives depuis son arrivée. Les incidents en dehors du terrain ont également entravé sa progression et sa dispute avec Ten Hag à propos d'un message sur les réseaux sociaux a été le dernier clou du cercueil.