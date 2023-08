Haaland dort la bouche scotchée !

Erling Haaland a révélé ses habitudes de sommeil inhabituelles qui font de lui une machine à marquer des buts

L'attaquant de Manchester City se ferme la bouche à l'aide d'un ruban adhésif !

L'international norvégien a inscrit 52 buts pour City, vainqueur du triplé, la saison dernière, ce qui lui a permis de recevoir le titre de Joueur de l'année de la PFA. Il a déjà trouvé le chemin des filets à trois reprises en 2023-24. L'attaquant de 23 ans continue de terroriser les défenses adverses, et rares sont ceux qui parviennent à contenir la menace évidente qu'il représente.

Haaland cherche toujours à s'améliorer, ce qui lui permet de garder une longueur d'avance sur ses adversaires, et ce processus s'étend jusqu'à sa routine du coucher. Afin d'être en pleine forme à chaque fois qu'il entre sur le terrain, le redoutable attaquant ne néglige aucun détail pour obtenir des gains marginaux.

Haaland a expliqué à Logan Paul, dans son émission "Impaulsive" sur YouTube, ses rituels de sommeil quelque peu bizarres : "Le mouvement, l'entraînement, la biomécanique, c'est un peu mon truc, utiliser son corps et le faire fonctionner de la meilleure façon possible - c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et je pense que le sommeil est la chose la plus importante au monde. Pour bien dormir, des choses simples - des lunettes qui bloquent le bleu, l'élimination de tous les signaux dans la chambre à coucher - sont très importantes. [Il s'agit de petites choses. Je pense que faire beaucoup de choses n'est pas bon, mais faire de petites choses chaque jour pendant une longue période est vraiment payant". Il a ajouté lorsque Paul a révélé qu'il utilisait du ruban adhésif sur son nez pour tenter de dégager ses voies respiratoires : "Tu devrais essayer de scotcher ta bouche alors ! Pourquoi pas ! [Ou] quand tu t'entraînes ? Ce serait un peu difficile. Je l'ai, je dors avec".