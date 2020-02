Gundogan : "Si City ne gagne pas la Ligue des champions, il manquera quelque chose"

Le milieu de terrain de 29 ans, finaliste en 2013 avec Dortmund, espère remporter la Ligue des champions avec l'équipe de Pep Guardiola.

Istanbul, 30 mai 2020. Voilà une destination qui marquerait une parfaite fin de saison pour le milieu de terrain de , Ilkay Gundogan. Une ville spéciale pour l'international allemand né de parents turcs. Or fin mai, le stade Ataturk accueillera la finale de la .

Gundogan aimerait beaucoup en être, lui qui possède de nombreux trophées, mais pas (encore ?) le Coupe aux grandes oreilles.

Le milieu de terrain de 29 a joué un rôle prépondérant dans les deux titres consécutifs de champions des Citizens en 2018 et 2019, ainsi qu'en coupe. Avant de briller outre-manche, il avait déjà remporté tous les titres domestiques sous la tunique du en . Mais il s'était incliné en finale de Ligue des champions face au Bayern (1-2) en 2013.

"Je ne crois pas que ce sera ma seule finale, bien sûr, a-t-il déclaré à Goal. Je l'espère. Je n'ai plus énormément de temps, c'est pourquoi j'essaie de pousser mes coéquipiers autant que possible. Mais oui, je crois que nous avons toutes les opportunités pour aller en finale de Ligue des champions."

À l'image de son milieu de terrain, Manchester City n'a jamais remporté ce trophée majeur non plus, victoire la plus attendue par la direction du club. L'équipe est devenue l'une des meilleures de l'histoire du championnat anglais en établissant un record de points impressionnant il y a deux ans (100 points tout rond).

Mais pour Gundogan, il manque un succès européen pour définitivement laisser une trace dans l'histoire. "La Ligue des champions est peut-être la compétition la plus prestigieuse et si vous ne la gagnez pas, même si nous sommes une grande équipe, vous avez l'impression qu'il manque toujours quelque chose.

"Bien sûr, nous essayons de faire de notre mieux mais ce n'est pas quelque chose dont vous pouvez parler et puis ça vient. C'est quelque chose que vous devez essayer de réaliser."

Le rêve de Manchester City va être confronté à un test important dès les 8e de finale avec un choc contre le club le plus titré de l'histoire de la compétition : le et ses treize triomphes. Des Merengue qui avaient déjà éliminé les Skyblues lors de leur meilleurs parcours. C'était en demi-finale de l'édition 2015-2016.

Pour Guardiola, son équipe est défavorisée sur la scène européenne par un manque d'expérience dans cette compétition, mais un grand résultat pourrait changer les choses à en croire l'Allemand.

"C'est tellement difficile à expliquer - je pense que nous avons besoin d'un grand match que nous gagnons. Et de s'en sortir en pensant 'c'était tellement dur aujourd'hui', où nous devons être en difficulté également. Nous devons surmonter les difficultés, nous avons besoin de quelque chose comme ça.

"C'est pourquoi je pense qu'on apprend des matches comme à l' - avoir un joueur en moins et Kyle Walker comme gardien de but - ou à la maison contre le Shakhtar et on lutte et ce n'est pas une grande performance et on fait juste match nul. Ce genre de match est également important.

"Vous ne pouvez pas gagner chaque match par trois, quatre ou cinq buts, puis, lorsque vous arrivez en huitièmes de finale en jouant contre une bonne équipe être mené 1-0 et vous attendre à ce que la situation se retourne facilement. Ce n'est pas toujours comme ça. Je pense que les difficultés font partie de notre profession. Et il s'agit toujours de surmonter ce genre de moments."

Pour cela, l'équipe aura probablement besoin de davatage de confiance, elle qui encaisse trop de buts en phase finale depuis l'arrivée de Guardiola. "C'est important dans le sport et dans la vie, si vous faites quelque chose avec confiance, vous le faites toujours mieux. C'est la même chose pour le football et tout le reste.

"C'est plus difficile [dans les grands matches]. Mais je pense que c'est aussi quelque chose que l'on peut construire pendant un match. Avoir des moments de réussite dans une rencontre, comme marquer un but ou autre, vous donne toujours cette force. Mais parfois, c'est le contraire qui se produit : les choses tournent mal, c'est tout à fait normal, vous échouez et votre confiance en vous diminue.

"C'est une chose étrange que la confiance. Je dirais que ce n'est pas toujours quelque chose qu'on peut vraiment expliquer et surtout pas quelque chose qu'on peut allumer automatiquement".