Guardiola veut Bonucci à City, la Juve pas vendeuse

Il est peu probable que les champions de Premier League concluent un accord avec le défenseur central italien à l'ouverture du marché des transferts.

L'entraîneur de , Pep Guardiola, rêve d'attirer Leonardo Bonucci chez les Skyblues cet été, mais Goal a appris que la Juventus n'avait pas l'intention de vendre l'un de ses actifs les plus précieux. Défenseur expérimenté, Leonardo Bonucci a passé la majorité de ses 13 ans en tant que professionnel sous les couleurs de la Vieille Dame, accumulant 372 apparitions au total, tout en mettant la main sur 14 trophées majeurs.

Le joueur de 32 ans avait toutefois pris la décision surprise de rejoindre Milan en 2017 après avoir passé les sept saisons précédentes à la , mais est revenu un an plus tard après avoir admis qu'il avait fait le mauvais choix en quittant Turin. Depuis, il s'est imposé directement au cœur de la défense de la Juve et a été récompensé pour ses performances avec une nouvelle extension de contrat exceptionnelle, en novembre dernier.

Les Bianconeri ont réussi à convaincre Leonardo Bonucci de prolonger jusqu'en 2024, et le défenseur central devrait maintenant finir le reste de sa carrière avec les champions en titre de la . De son côté, City cherche à faire venir deux défenseurs centraux supplémentaires lors du mercato d'été, alors que John Stones et Nicolas Otamendi continuent d'être liés à des rumeurs de départ, eux qui sont devenus presque indésirables aux yeux de Pep Guardiola.

Upamecano, Skriniar et Koulibaly aussi pistés ?

Il est entendu que Guardiola est un admirateur passionné de Leonardo Bonucci, qu'il considère comme l'homme idéal pour succéder à Vincent Kompany en tant que principal leader du XI de départ de City. Cependant, la Juve n'est pas prête à se séparer de l'international italien, sa présence dans l'équipe de Maurizio Sarri étant considérée comme vitale pour le développement continu de Matthijs de Ligt et Merih Demiral.

Daniele Rugani est le seul défenseur qui quittera la Juve cette année et ils travaillent actuellement sur un nouveau contrat pour le capitaine du club Giorgio Chiellini. Guardiola devra probablement chercher ailleurs des renforts défensifs, alors que City continue de se passer d'Aymeric Laporte, qui a raté la majeure partie de la saison 2019-20 en raison d'une blessure. Dayot Upamecano, du , Milan Skriniar, défenseur de l'Inter, et Kalidou Koulibaly, star de , ont tous été liés aux champions de ces derniers mois, mais aucune offre officielle n'a été soumise à ce jour.

Il a été suggéré qu'il serait difficile pour les meilleurs clubs de faire des affaires en raison de la pandémie de coronavirus, ce qui est susceptible d'avoir un impact négatif sur les finances. City était deuxième de Premier League avant que celle-ci ne soit interrompue en mars dernier, et visait un triplé unique après avoir remporté la Carabao Cup tout en se qualifiant pour les dernières étapes de la et de la .