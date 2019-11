Manchester City - Pep Guardiola : "Je veux rester à 100%"

En conférence de presse, l'entraîneur de Manchester City a scellé son avenir, tordant le cou aux rumeurs l'envoyant du côté du Bayern Munich.

Quatrième de , , champion d' la saison dernière, n'est pas à sa place lors de cet exercice 2018-2019. Avec 25 points au compteur, les hommes de Pep Guardiola ont justement l'occasion de reprendre un peu de terrain ce samedi (18h30), eux qui reçoivent les Blues de , troisièmes. En cas de succès, Manchester City repasserait devant son adversaire du jour, et pourrait même passer dauphin, en cas de défaite de Leicester.

En attendant, si les enjeux sportifs sont nombreux, Pep Guardiola doit quant à lui lutter pour faire taire les rumeurs. Envoyé du côté du , club dans lequel il est déjà passé et venant de licencier Niko Kovac, le Catalan s'est chargé d'éteindre les bruits de couloirs au sujet de son avenir en conférence de presse.

"J'aime le défi et j'adore être dans cette position​"

"La réponse est, je veux rester. Je n'ai aucune raison de m'en aller. Je suis incroyablement satisfait du travail accompli avec ce club et les joueurs (...) Si le club veut encore de moi la saison prochaine, je veux être ici à 100 % parce que je veux vivre dans cette ville et parce que je connais des gens adorables ici", a confié l'ancien du , on ne peut plus clair sur le sujet, avant d'évoquer la situation face à laquelle il se trouve cette saison.

"Si les gens pensent que je vais démissionner ou être renvoyé pour ces résultats et être neuf points derrière (le leader ), ils ne me connaissent pas. J'aime le défi et j'adore être dans cette position (...) Les gens et les spécialistes disent que c'est fini. Mais pourquoi voulez-vous que je pense que c'est terminé ? Jusqu'en mai, nous sommes champions et nous voulons défendre notre titre", a ajouté Pep Guardiola, particulièrement déterminé. Comme à son habitude.