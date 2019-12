Guardiola bat un record de Mourinho en Premier League

Le coach espagnol est devenu le coach le plus précoce à atteindre le total de 100 victoires en Premier League.

Pep Guardiola est devenu le manager le plus rapide à atteindre les 100 victoires en après avoir guidé vers la victoire contre Sheffield United.

Les buts de Sergio Aguero et Kevin De Bruyne en seconde période ont scellé les points pour les champions au stade Etihad. Avec ce résultat, Guardiola a atteint sa 100e victoire en seulement 134 matches dans ce championnat. Le manager espagnol bat le record détenu auparavant par Jose Mourinho, qui a remporté sa 100e victoire lors de son 142e match en tant que coach de . C'était à l'occasion d'un duel face à (3-1) en janvier 2014. Le troisième sur la liste est Jurgen Klopp, le patron de , qui a atteint le cap symbolique lors de son 159e match contre le rival rival du Merseyside, , plus tôt ce mois-ci.

Interrogé sur cet accomplissement, Guardiola a tenu à détourner une partie de l'attention de lui-même en mettant en évidence les efforts de ses joueurs et de son staff. "C'est un grand accomplissement pour le club, les joueurs et le staff de remporter 100 victoires, a déclaré le technicien de 48 ans. C'est une réalisation incroyable pour cette institution incroyable. Un grand chapeau à tous les joueurs et au personnel que nous avons eu au cours de cette période. Bien sûr, nous sommes fiers de tout en ces saisons, de l'effort incroyable. Quand vous pensez à 100 victoires en 134 matchs, c'est une réalisation incroyable. C'est agréable d'être aux côtés de tous ces gens. Cela signifie beaucoup".

En atteignant cette étape en un temps record, il n'est pas surprenant que le coach espagnol ait aussi réussi à s'offrir quelques titres. Il a, pour rappel, offert deux titres de champion, une , et deux Leagues Cup aux Sky Blues.