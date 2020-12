Arsenal-Burnley (0-1) - Les Gunners n'y arrivent toujours pas

Incapable de marquer et réduit à dix pour un mauvais geste de Xhaka, Arsenal s'est une nouvelle fois incliné à domicile contre Burnley (0-1).

Auteur d'un six sur six en phase de poules de , n'y arrive plus en , où les Gunners n'ont plus gagné depuis le 1er novembre. Une éternité.

Arsenal tient le ballon en début de match et tente progressivement de s'approcher du but gardé par Nick Pope. La première véritable occasion est pour Alexandre Lacazette de près, mais le portier anglais réalise un arrêt miraculeux pour garder sa cage inviolée.

Les Gunners montent en puissance au cours d'une première période globalement à leur avantage, même si la réussite n'est pas au rendez-vous. Aubameyang, Lacazette une deuxième fois, mais aussi Rob Holding tentent tour à tour leur chance, sans succès.

Une impression de domination qui se poursuit encore après la pause. C'est cette fois Kieran Tierney, bien actif sur son couloir gauche, qui s'en va faire briller Nick Pope une fois de plus.

A cette occasion en succède une autre, mais Bukayo Saka ne trouve pas non plus l'ouverture. Mais la fébrilité va gagner les hommes de Mikel Arteta et Xhaka commet l'irréparable avec un mauvais geste sur McNeil au coeur d'une échauffourée. Après intervention de la VAR, le milieu de terrain suisse est renvoyé aux vestiaires avant les autres, laissant ses coéquipiers en infériorité numérique.

Xhaka dégoupille, Leicester brille

Les Londoniens tiennent alors moins le ballon et tentent de se projeter rapidement à la moindre occasion, à l'image de cette percée infructueuse d'Aubameyang. Mais comme tout va mal à l'Emirates Stadium, les hommes d'Arteta finissent par céder sur un corner où Elneny était passé proche de céder un penalty pour un nouveau mauvais geste. Qu'importe, puisque Brownhill est plus prompt qu'Aubameyang pour couper au premier poteau et voir le Gabonais ouvrir le score contre son camp en déviant le ballon de la tête (0-1, 73e).

L'article continue ci-dessous

La fin de match n'est qu'un long calvaire, malgré quelques opportunités sur coup de pied arrêtés. C'est la première fois depuis 1959 que les Gunners enchaînent quatre défaites d'affilée à domicile. Les voilà qui occupent une piètre quinzième place avant de défier en cours de semaine. sort de la zone rouge.

Dans le même temps, Leicester n'a pas tremblé pour disposer de grâce notamment à un joli doublé de James Maddison. Jamie Vardy y est également allé de son but dans une rencontre qui était pliée dès la première période.

Avec ce succès, les Foxes se replacent sur la troisième du podium, à un petit point du duo - .