Arsenal - Arteta ouvert à un retour d'Ozil en janvier

Le technicien espagnol n'a pas fermé la porte à un retour du meneur de jeu allemand pour la deuxième partie de saison des Gunners.

Mikel Arteta, l'entraîneur d' , a ouvert la porte à Mesut Ozil pour qu'il revienne dans l'équipe en janvier. L'ancien meneur de jeu international allemand a été écarté des plans de l'Espagnol depuis mars et n'est plus apparu avec les Gunners depuis le début de la saison.

En début de saison, Mesut Ozil avait même été écarté des listes de son équipe, aussi bien en qu'en , le privant d'une demi-saison alors qu'il semblait aller mieux la saison dernière avant le confinement.

Le contrat d'Ozil arrive à terme à la fin de la saison et sa carrière à Arsenal semblait terminée - mais il y a peut-être un autre rebondissement à venir dans l'histoire.

"Il n'est pas dans l'équipe en ce moment, a déclaré Arteta à la presse samedi, avant une rencontre de Premier League avec dimanche. Je me concentre uniquement sur les joueurs que nous avons ici. Mais, quoi qu'il arrive en janvier, nous avons le temps de décider."

L'ancien patron des Gunners, Arsène Wenger, s'est récemment exprimé pour défendre l'ancien meneur de jeu du , affirmant qu'il n'est pas un personnage difficile à gérer.

"Il n'était pas difficile à gérer. C'était un type qui avait une qualité particulière de joueur créatif et qui avait besoin de s'amuser", a déclaré à ESPN l'ancien coachlégendaire d'Arsenal.

"C'est un artiste et ces gars sont un peu plus sensibles. Ils ont besoin de soutien et d'un environnement qui les pousse à donner le meilleur d'eux-mêmes."

Wenger a donné quelques conseils à Arteta pour tirer le meilleur parti d'Ozil. "Il y a deux façons de voir une équipe de football. Vous faites en sorte que tout le monde fasse de même. La même intensité de travail, le même travail défensif ou vous trouvez un compromis", a-t-il ajouté.

"Vous avez un joueur plus créatif dans l'équipe qui peut faire moins de travail défensif mais vous construisez autour de lui une équipe qui peut compenser ces lacunes. C'est à cela qu'il faut penser."