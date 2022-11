Groupe E de la Coupe du monde 2022 : Espagne, Japon, Costa Rica ou Allemagne qualifié pour les huitièmes de finale si…

GOAL vous explique de ce que doivent faire l'Espagne, le Japon, le Costa Rica et l'Allemagne pour atteindre les huitièmes de finale du Mondial.

La deuxième journée du groupe E s'est déroulée le dimanche 27 novembre 2022 : le Costa Rica a battu le Japon 1-0 tandis que l'Espagne et l'Allemagne ont fait match nul 1-1.

Dans ce groupe E, les quatre équipes peuvent encore se qualifier pour les huitièmes de finale lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022.

Quel est le classement du groupe E avant la dernière journée de la phase de groupes ?

Avant la troisième journée et dernière de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022, le classement est le suivant.

1. Espagne : 4 points (+7)

2. Japon : 3 points (0)

3. Costa Rica : 3 point (-6)

4. Allemagne : 1 point (-1)

Quel est le programme de la troisième et dernière journée ?

La troisième et dernière journée du groupe E se déroulera le jeudi 1er décembre à 20h00. Le Costa Rica affrontera l'Allemagne et le Japon sera opposé à l'Espagne.

Que doivent faire l'Espagne, le Japon, le Costa Rica et l'Allemagne pour se qualifier pour les huitièmes de finale ?

Le classement du groupe E étant serré, il existe de nombreux scénarios pour permettre l'Espagne, au Japon, au Costa Rica et à l'Allemagne de rejoindre les huitièmes de finale.

L'ESPAGNE QUALIFIÉE SI...

• Elle ne perd pas contre le Japon.

• Elle perd contre le Japon par moins de 14 buts d'écart et Costa Rica-

Allemagne se finit par un match nul.

• Elle perd contre le Japon et l'Allemagne bat le Costa Rica tout en restant derrière à la différence de buts (-1 contre +7 actuellement).

LE JAPON QUALIFIÉ SI...

• Il bat l'Espagne.

• Il fait match nul contre l'Espagne et Costa Rica-Allemagne se finit par un match nul ou une victoire allemande d'un but d'écart sans que l'Allemagne marque plus que le Japon.

LE COSTA RICA QUALIFIÉ SI...

• Il bat l'Allemagne.

• Il fait match nul contre l'Allemagne et l'Espagne bat le Japon

L'ALLEMAGNE QUALIFIÉE SI...

• Elle bat le Costa Rica et l'Espagne bat le Japon.

• Elle bat le Costa Rica par plus d'un but d'écart (ou d'un but d'écart en marquant plus de buts que le Japon), en cas de match nul entre le Japon et l'Espagne.

• Elle bat le Costa Rica et l'Espagne perd contre le Japon tout en passant derrière à la différence de buts (+7 contre -1 actuellement).