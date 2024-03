Gros changements au Real Madrid

Après avoir appris que Kroos avait donné son feu vert à une prolongation de contrat d'un an cet été, le Real annoncera l'accord la semaine prochaine.

La nouvelle de la prolongation de Kroos est tombée mercredi après-midi, et Diario AS indique qu'elle sera officialisée la semaine prochaine, et sera suivie par des annonces concernant Lucas Vazquez et Nacho Fernandez.

Les deux vétérans continueront également la saison prochaine, prolongeant leur baux d'une saison supplémentaire. Vazquez, 32 ans, s'est bien comporté en l'absence de Carvajal cette saison, et Carlo Ancelotti lui aurait demandé de continuer à jouer à Santiago Bernabeu l'année prochaine. Ancelotti apprécie notamment son attitude et son travail d'intégration des jeunes dans le vestiaire.

Kroos n'est pas seul

Quant à Nacho, il était considéré comme sur le point de partir l'année dernière, mais il a décidé de rester. En raison de son manque de temps de jeu, le joueur de 34 ans est plus qu'heureux de continuer à jouer et est en passe de devenir l'homme d'un seul club, grâce notamment aux blessures en défense.

Luka Modric semblant vouloir partir cet été, Nacho, Vazquez, Kroos et Thibaut Courtois devraient être les seuls vétérans de plusieurs victoires en Ligue des champions dans l'équipe, et ils jouent toujours un rôle important en donnant le ton à Valdebebas. Après avoir perdu Karim Benzema, Casemiro, Raphaël Varane, Marcelo et Sergio Ramos au cours des dernières saisons, le désir d'Ancelotti de maintenir ce leadership est compréhensible.