Griezmann, la réponse cash

Griezmann a répondu à l'ancien gardien de Chelsea Mark Schwarzer et à l'ancien attaquant des Wolves Jay Bothroyd après leur analyse de son jeu.

L'attaquant français a répondu à un débat sur ses capacités en disant qu'ils ne connaissaient rien au jeu. Schwarzer et Bothroyd ont débattu avec les journalistes Phil Kitromilides et Julien Laurens, qui ont fait des affirmations très curieuses sur le style de jeu de Griezmann. Ils ont affirmé qu'il n'était pas de classe mondiale et qu'il n'avait pas un bon rythme de travail défensif, tout en alléguant que sa période plus creuse à Barcelone montrait qu'il n'était pas au top niveau.

Il est compréhensible que certaines affirmations sur le jeu de Griezmann soient assez dérangeantes. Ce dernier a d'ailleurs lui-même pris part au débat le lendemain, répondant à la vidéo en disant "Ils ne connaissent rien au football" sur son compte Twitter/X.

Griezmann a été pour beaucoup le meilleur joueur d'Espagne sur l'année civile en 2023, et on peut dire qu'il l'a encore été cette saison, avec Jude Bellingham fermement dans la conversation. Cette saison, il a inscrit 19 buts et délivré 7 passes décisives en 38 matches, tout en orchestrant l'attaque de l'Atlético.