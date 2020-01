Granville-OM - L’exploit proche, les mots d’AVB, le rouge : Gallon mitigé

Au sortir du match perdu face à l’OM, l’entraîneur de Granville était partagé entre plusieurs sentiments.

Johan Gallon, l’entraîneur de Granville, ne savait plus trop sur quel pied danser au sortir de la défaite de son équipe face à l' (0-3). Que fallait-il retenir entre la belle prestation de ses joueurs, le scénario cruel pour les pensionnaires de National 2 ou les décisions arbitrales ? Dans un premier temps, le technicien français a préféré se concentrer sur le positif.

Avec une petite pointe de déception, bien évidemment : «La frustration domine car ce soir, on était proches de quelque chose. Tout le monde était au stade, tout le monde a vu, c'est la loi du foot, c'est dur mais je suis fier de l'image donnée ce soir dans notre façon de défendre. Contre une L1, j'avais pris le parti de jouer. Quand un grand entraîneur comme Villas-Boas vous dit : ''Vraiment, chapeau, d'avoir pris des risques'', cela reste une satisfaction malgré la défaite», a-t-il expliqué en zone mixte.

Le rouge ne passe pas à Granville

Du positif malgré la défaite, donc, mais également des regrets face au tournant du match : le second carton jaune reçu par Sea, synonyme de carton rouge, avec l’ouverture du score marseillaise sur l’action suivante. «On a tous vu : on prend un carton rouge, on prend un but, le match est terminé. Je ne vais pas entrer dans la polémique mais si le deuxième carton est mérité, le premier, je ne sais pas. On ne va pas faire les mauvais joueurs car il faut accepter, mais je suis frustré», a pesté Gallon.

Jad Mouaddib, milieu de terrain de l’USG, allait dans le même sens que son entraîneur en zone mixte : «On a rivalisé à onze contre onze pendant soixante-quinze minutes et il y a ce carton rouge, ce fait de jeu. On ne va pas polémiquer, l'arbitre a fait son travail, le match est fini, cela ne sert à rien de dire que c'est une bonne ou une mauvaise décision. C'est juste dommage pour nous car nous étions bien», a regretté Mouaddib. Effectivement, Granville a poussé l’OM dans ses retranchements.