Grâce à Mbappé, le PSG égale un record de l'OM

Grâce à son excellente saison, Kylian Mbappé permet au PSG de rejoindre l'OM pour l'un des palmarès de notre Ligue 1.

Dimanche soir, le championnat de France s'est achevé avec le sacre du LOSC qui devance d'un tout petit point le Paris Saint-Germain. Pour sa dernière sortie de la saison, les Parisiens se sont imposés 2-0 à Brest avec notamment un but de Kylian Mbappé à la 71e minute.

Il s'agissait de la 27e réalisation de l'attaquant parisien (en 31 matches joués) qui remporte par la même occasion le titre de meilleur buteur de la Ligue 1.

PSG-OM : 12 à 12

Et fort ce son troisième sacre de suite de meilleur canonnier du championnat, Kylian Mbappé permet au PSG d'égaler l'OM. Les deux clubs comptent désormais le même nombre de titre au classement des meilleurs buteurs : 12.

Les lauréats parisiens sont Kylian Mbappé (2019, 2020, 2021), Zlatan Ibrahimovic (2013, 2014, 2016), Carlos Bianchi (1978, 1979), Pedro Miguel Pauleta (2006, 2007) et Edinson Cavani (2017, 2018).

De son côté, l'OM a remporté ce titre grâce à Jean-Pierre Papin (1988, 1989, 1990, 1991, 1992), Josip Skoblar (1971, 1972, 1973), Gunnar Andersson (1952, 1953), Alen Boksic (1993) et Mamadou Niang (2010).

Mbappé sur les traces de JPP ?

S'il reste au PSG et s'il continue de faire trembler les filets, Kylian Mbappé pourrait permettre à son club de dépasser l'OM la saison prochaine tandis que sur le plan personnel, il pourrait égaler dans deux ans la série record de « JPP » avec ses cinq titres consécutifs.

Mais dimanche soir, Mbappé est resté flou sur son avenir alors qu'il ne lui reste qu'un an de contrat. « Ce que je veux c'est gagner et qu'il y ait un projet solide autour de moi. C'est le plus important. […] On va discuter avec le club et on verra ce qui va se passer. En tous cas, j'ai toujours été heureux ici. Je comprends que tout le monde attend ma réponse. On va faire les choses dans l'ordre » , a déclaré le champion du monde 2018 au micro de Canal+.