Giroud massacré par la presse italienne

Olivier Giroud va quitter son club actuel, l'AC Milan, à la fin de la saison pour les Los Angeles Galaxy (MLS), ont rapporté plusieurs médias.

A 37 ans, l'attaquant français (131 sélections) en est à sa troisième saison à Milan (121 matches et 46 buts), après une longue carrière en Premier League (six saisons à Arsenal et quatre à Chelsea, avec qui il a remporté la Ligue des champions en 2021).

Selon différents médias, le vainqueur de la Coupe du monde 2018 devrait signer un contrat avec le Galaxy jusqu'en décembre 2025, le rejoignant libre une fois son contrat avec Milan expiré en juin 2024.

Giroud proche du zéro absolu

Au sein du club californien, il coïnciderait avec une autre légende du football français, le gardien Hugo Lloris, qui était capitaine lorsque la France a remporté la Coupe du monde 2018. En attendant, Giroud ne brille pas tant que ça à Milan. Titulaire lors du duel au sommet du weekend contre la Juve, le natif de Chambéry a été massacré par la presse locale suite à sa médiocre prestation. « L'alibi des quelques services qu’il a rendus tient jusqu'à un certain point. Depuis quelque temps, nous constatons qu'il a perdu la force et peut-être même l'envie », tance ainsi la Gazzetta dello Sports, qui le sanctionne par ailleurs d'un 5/10 sans complaisance.

Le Corriere dello Sport n'est pas en reste, évoquant "une apparition". "Bremer ne l’a pas laissé pas toucher le ballon. Du jamais vu auparavant. » Tuttomercatoweb fait, lui, référence à son prochain départ sans aucune candeur : « Il était revenu dans le onze de départ, après être sorti du banc lors du derby, dans le but d'améliorer son total de buts avant de s'envoler pour la Californie. Bremer l’a stoppé sans forcer. »