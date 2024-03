Giroud, le rêve américain

Olivier Giroud, le joueur de l'AC Milan, est prêt à signer pour le LAFC après l'Euro 2024. Il rejoindra Lionel Messi en MLS.

Selon The Athletic, le Los Angeles FC est sur le point d'obtenir la signature de l'attaquant français, qui devrait signer pour le club sur un transfert libre après l'Euro 2024, son contrat à Milan devant expirer le 1er juin. La compétition continentale se termine le 14 juillet et la fenêtre de transfert aux États-Unis s'ouvre quatre jours plus tard.

Le joueur de 37 ans devrait signer un bail jusqu'à la saison 2025 de la MLS. Le LAFC possède le droit de découverte de la MLS sur le joueur, ce qui signifie qu'il a le droit de le signer avant toute autre équipe de la ligue et qu'il est en train de "finaliser" un accord.

Los Angeles tend les bras à Giroud

Malgré son âge, l'ancienne star d'Arsenal et de Chelsea continue de marquer à un rythme prolifique : il a inscrit 14 buts et délivré neuf passes décisives en 36 matches, toutes compétitions confondues, pour les Rossoneri cette saison.

L'international français sera le prochain joueur de l'équipe de Stefano Pioli en Serie A, vendredi, à l'occasion d'un match important contre la Fiorentina.