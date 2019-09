Girondins - Younousse Sankharé : "On cherche absolument à me faire partir"

Mis à pied par Bordeaux, le milieu de terrain (30 ans) ne comprend toujours pas cette décision avant un entretien avec la direction au Haillan jeudi.

Mis à pied par les Girondins mais aussi interdit d'accès au vestiaire et au parking du club, Younousse Sankharé a exprimé dans Sud-Ouest sa vive déception par rapport aux dirigeants bordelais. L'ancien joueur du PSG et de est convoqué ce jeudi pour un entretien préalable, avec le risque d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.

L'international sénégalais est revenu sur ces derniers jours et sa délicate situation personnelle. "J'ai appris que j'étais mis à pied. Je ne comprends pas pourquoi. On cherche absolument à me faire partir. En août, j'avais des solutions pour. On m'a donné rendez-vous le 12 septembre pour m'expliquer les motifs. Un proverbe dit : 'quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage.' Je ne pense pas que le problème est d'avoir raté des entraînements ou pas."

Présent dans le loft bordelais cet été des joueurs non-désirés par Paulo Sousa, Younousse Sankharé a eu des contacts cet été pour partir sans que rien ne se concrétise. "J'avais trois propositions. J'en ai choisi une, celle de . Je m'étais mis d'accord sur tout avec eux. Le club ( ) s'est mis d'accord avec eux. Au dernier moment, il y a eu de nouvelles demandes de Bordeaux et ça a capoté. Vous cherchez à faire partir un joueur, tout le monde est OK, et au dernier moment vous passez derrière dire que vous avez de nouvelles exigences ?"

Le joueur qui possède encore deux ans de contrat avec le FCGB rejette ainsi la faute sur son club pour un autre dossier : avec la formation galloise de Cardiff (Championship). "Il y a eu le même problème avec Cardiff alors que nous étions d'accord pour un transfert définitif."