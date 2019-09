Girondins - Paulo Sousa : "On doit surtout avoir une culture de la gagne"

Dans Football Ramble Daily, l'entraîneur portugais des Girondins estime que les progrès de son équipe seront avant tout visibles par les résultats.

Avec cinq points pris en quatre journées, les Girondins ont démarré timidement leur saison 2019-2020 en . Paulo Sousa reste cependant convaincu qu'il y a un beau projet à , un an après le rachat du club par les investisseurs américains de GACP. Lors d'une interview accordée à Football Ramble Daily, l'entraîneur portugais a indiqué les axes de progression de son équipe à commencer par la ferveur du stade. Il faut dire que le Matmut Atlantique depuis son lancement en mai 2015 est rarement plein.

L'ancien coach de la et de Bâle veut inculquer une culture de la gagne à ses joueurs, le seul moyen selon lui pour que l'enceinte bordelaise soit plus souvent remplie. "Comment remplir le stade ? En gagnant des matches. En football, il n'y a pas d'autre solution. On doit gagner des matches, mais pour ça il faut performer. Et ça c'est autre chose..."

"C'est toute une culture, car il y a beaucoup de voies qui conditionnent la victoire finale et l'une d'elles c'est de restructurer le club de l'intérieur : administration, décideurs, leaders, staff, effectif. Mais d'autres ont la même vision que moi et ils doivent me soutenir pour construire une meilleure équipe, avec plus de possibilités. Mais on doit surtout avoir une culture de la gagne et ça ça ne se fait pas en claquant des doigts, car il y a besoin d'être consistant."

"L'équipe a besoin de s'exposer, d'être protagoniste"

Par ailleurs, Paulo Sousa explique la nouvelle approche tactique de son équipe et ses principes de jeu. Une vision qui a porté ses fruits à avec le prometteur match nul décroché au Groupama Stadium. "Avant, l'équipe elle attendait, défendait bas et contrait avec deux-trois attaquants pouvant te résoudre les problèmes en une action, mais maintenant l'équipe a besoin de s'exposer, d'être protagoniste. Et ça, c'est une approche mentale totalement différente du jeu, donc ça prend du temps. On doit être honnête et loyal dans tout ce que l'on fait et je pense que nos fans peuvent sentir que nous et les joueurs donnons tout, sans limites. Mais dans le même temps, il faut que nous on soit conscients qu'il y a besoin de donner des émotions à nos fans, à notre ville."