Giggs conseille à Manchester United de vendre Pogba

L'ancien milieu mancunien, Ryan Giggs, estime que les Red Devils feraient mieux de vite transférer leur star française, Paul Pogba.

L'international français Paul Pogba a souvent été annoncé sur le départ par la presse anglaise, bien que son manager Ole Gunnar Solskjaer et l'agent Mino Raiola ont déclaré qu'il ne serait pas transféré en janvier. L'illustre Ryan Giggs s'est dit "désolé" pour Solskjaer, car le Norvégien doit faire face "au cirque médiatique" qui entoure constamment son joueur vedette même quand celui-ci ne joue pas.

Lorsque Productions lui a demandé s'il voulait ou s'attendait à voir Pogba à United la saison prochaine, Giggs a répondu: «Non, non. Je suis désolé pour Ole car il doit répondre continuellement aux questions sur Paul Pogba. United est sur la bonne voie en ce moment et c'est sans lui. Il est revenu et s'est bien comporté pendant quelques matches, mais c'est décevant pour le moment."

L'actuel sélectionneur gallois estime que l'ancien turinois n'a pas l'apport escompté et que les interrogations sur son cas sont très nuisibles à sa formation. "C'est un talent certes, mais nous parlons de lui tout le temps. Et il n'a pas toujours montré ce qu'il sait faire à United, a-t-il affirmé. Ole ne peut gérer que les joueurs qui sont en forme pour le moment. Répondre en continu à des questions sur un joueur qui, selon les rumeurs, partirait, serait blessé, serait ailleurs alors qu'il devrait peut-être être à Carrington, est frustrant pour un manager."

Pogba n'a disputé que sept matches de Premier League cette saison en raison de multiples soucis physiques. Et il devrait maintenant subir une intervention chirurgicale pour un problème à la cheville. Giggs a suggéré que Pogba était le meilleur milieu de terrain de United, mais l'ex-légende des Diables Rouges doute que le champion du monde puisse retrouver de la constance dans ses performances avec MU. Il lui reproche notamment de se disperser en communiquant beaucoup sur les réseaux sociaux. "Vous ne pouvez pas ne pas faire jouer Pogba quand il est apte parce que vous n'avez personne [d'autre] avec sa qualité, a enchéri Giggs. Il faut qu'il s'exprime sur le terrain, c'est comme ça que j'ai été formé. En s'exprimant sur le terrain. Maintenant, nous sommes dans une ère différente, les médias sociaux dominent tout pour le moment."

Alors que les remarques selon lesquelles Pogba passe trop de temps sur les réseaux sociaux sont courantes, il faut noter que seuls cinq tweets ont été envoyés depuis son compte officiel pendant la saison en cours. "Mais c'est une hypothèse parce que le garçon a de la qualité, a tempéré le Gallois. Comme je l'ai dit, il n'a pas montré son talent de manière constante pour United depuis qu'il a signé, depuis son retour. Est-il heureux? Je ne sais pas. Veut-il être ailleurs? Je ne sais pas non plus"