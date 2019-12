Raiola : "Pogba ne quittera pas Manchester United en janvier"

L’agent du champion du monde 2018 indique que le Français est heureux à Old Trafford, mais admet que sa soif de titres doit être assouvie.

Gêné par les blessures lors de la première partie de saison, Paul Pogba a repris la compétition avec . Fortement courtisé et tenté par un départ l'été dernier, le champion du monde 2018 va selon toute vraisemblance rester chez les Red Devils, au moins jusqu'à la fin de la saison. Mino Raiola l'avait déjà indiqué et son entraîneur ne cesse de le clamer haut et fort à chaque question de la presse sur l'avenir de son milieu de terrain.

Dans une interview accordée à Sky Sports, Mino Raiola a une nouvelle fois confirmé que Paul Pogba ne bougera pas cet hiver, allant dans le sens d'Ole Gunnar Solskjaer : "Paul Pogba a toujours respecté Manchester United, aussi longtemps que Manchester United a respecté Paul. Le seul qui parle pour Manchester United et Paul est Ole Gunnar Solskjaer. Je m'en tiens à ce qu'il dit ; il ne bougera pas cet hiver. C'est bon et nous sommes bons avec eux".

"Je suis inquiet pour United"

L'agent italien a assuré que le champion du monde 2018 a toujours été pleinement concentré sur les Red Devils mais sa blessure l'a gêné durant les six derniers mois : "Paul se débat un peu avec sa blessure et c'est notre principal intérêt maintenant. Il y a un objectif que Paul a et c'est de performer le mieux possible avec Manchester United. C'est un grand professionnel et je pense que son cœur est au bon endroit avec Manchester United".

Mino Raiola n'a pas exclu de voir Paul Pogba rester à Manchester United la saison prochaine, mais il a envoyé un message concernant les ambitions de son joueur : "Oui, Pogba peut rester l'été prochain, mais dans un club qui, je l'espère, se bat pour le championnat et, espérons-le, pour la . Est-ce étrange? Suis-je le seul à être inquiet? Le propriétaire n'est-il pas inquiet? Je pense que tous ceux qui sont amoureux de Manchester United sont inquiets à ce sujet. Cela m'inquiète pour mon joueur. Je ne suis pas fan de Manchester United mais j'ai un intérêt très direct".

"Tant que Paul est à Manchester United, il veut gagner des trophées avec Manchester United. C'est le genre de joueur qu'il est et il n'agira pas différemment. Comme le dit Ole, c'est un travail en cours maintenant dans ce club. Il dit qu'il travaille dans une équipe pour l'année prochaine. Espérons que ça sera bien pour lui parce que le monde a besoin de Manchester United au sommet. De toute évidence, ils ne sont pas là où ils pensent qu'ils devraient être", a conclu l'agent de Paul Pogba.