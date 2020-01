Manchester United, Pogba va se faire opérer

Après avoir rechuté, Paul Pogba va devoir passer sous le scalpel du chirurgien.

Après la défaite à (0-2) mercredi, Ole Gunnar Solskjaer, le manager de , a annoncé que Paul Pogba allait devoir être opéré de la cheville droite.

De retour après des mois d'absence, l'ancien joueur de la Turin va de nouveau manquer à sa formation.

Longtemps blessé à cette cheville cette saison, le milieu français sera absent encore un mois selon son coach et va même subir une opération :

« Son entourage lui a conseillé de se faire opérer et le club, après avoir fait de nouveaux examens, est d'accord avec cette décision. Il sera absent encore un mois je pense. Je souhaite qu'il se fasse opérer le plus vite possible. », a confié Solskjaer aux médias anglais.