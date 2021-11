Gestion de l'effectif et des jeunes, recrutement, prolongation... ce que Pochettino reproche à Leonardo

Souvent frustrantes, quelques fois intéressantes sur certains points, les conférences de presse et les interviews données par Mauricio Pochettino ont révélé ces dernières semaines quelques piques envers la direction parisienne, et particulièrement de son directeur sportif : Leonardo.

La nécessité de s'adapter à un effectif en place, un groupe trop large ou encore l'année de contrat supplémentaire levée unilatéralement par le club, comme le prévoyait son contrat, alors que « Poche » avait clairement des envies de retourner en Angleterre.

Pour autant, les relations entre les deux hommes ne sont pas rompues et le dialogue existe toujours entre eux comme ce fut le cas à l'hôtel lors de la mise au vert des joueurs lundi, ou mardi avant l'entraînement des Parisiens à Manchester.

Un effectif auquel, il doit s'adapter

Interrogé depuis plusieurs semaines à longueur de conférence de presse sur les idées de jeu et le projet qu'il souhaitait installer au PSG, Mauricio Pochettino s'est souvent montré assez flou face aux journalistes. Au cours de ces rendez-vous, durant lesquels il n'est pas des plus loquaces, le technicien argentin a surtout défendu l'idée qu'il avait besoin de temps et que la préparation n'avait pas été dès plus optimale, avec les arrivées différées des internationaux.

Le 19 novembre dernier, il donnait dans L'Equipe un entretien entièrement consacré à ses méthodes et son style de jeu. Problème : il expliquait clairement que dans la capitale, il n'était pas là pour imposer sa patte mais surtout s'adapter.

« On n'est pas venus nous chercher pour bâtir un projet, en nous demandant de quoi on avait besoin pour développer nos idées, ou ce qu'on aime. On est arrivés ici pour nous adapter et pour gagner, avec la structure et les caractéristiques des joueurs qui sont là, expliquait Pochettino. C'est très différent. On est là pour développer les idées du PSG, pas pour développer nos idées définies, lesquelles nécessiteraient de bâtir avec les éléments selon nous nécessaires à ces idées. »

La dernière phrase interpelle. Et montre de manière significative, que l'ex entraîneur de Tottenham n'est pas toujours associé au recrutement effectué par le club. Certains choix, comme celui de Gianluigi Donnarumma, sont directement ceux de Leonardo.

Une année en option imposé par le club

Face à la convoitise de Manchester United, le PSG a bien rappelé que son entraîneur était sous contrat jusqu'en 2023. Au cœur de l'été, le club de la capitale avait prolongé automatiquement son technicien comme le prévoyait une clause de son contrat.

Une manière de répondre aux attaques de Tottenham, revenu à la charge pour accueillir à nouveau celui qui l'a emmené en finale de la Ligue des champions ? « Peut-être. Je ne sais pas. Je n’ai pas demandé au président ou à Leonardo. Peut-être que c’était ça », s'était-il interrogé dans une interview donnée au Guardian.

Dans ce même entretien, il rappelait surtout qu'il n'était pas celui qui avait choisi de prolonger au PSG. « Je n’ai pas prolongé. Quand j’ai signé en janvier, c’était un contrat de 1 an et demi et 1 an en option. Le club a activé cette option et maintenant c’est une saison de plus ».

Une manœuvre, qui dans un contexte par forcément évident entre l'entraîneur et sa direction sportive, permettrait au club d'obtenir une indemnité conséquente l'été prochain. Comme le révélait Goal ce samedi, le PSG sera à l'écoute en fin de saison.

Trop de joueurs dans le groupe professionnel

« Nous avons un groupe de 33 joueurs. » La phrase revient souvent au cours des conférences de presse de Pochettino pour expliquer la gestion de l'effectif sur le plan individuel et collectif. A la veille du déplacement à Bordeaux, le 6 novembre, il réutilisait cette même phrase pour expliquer la très faible présence des jeunes joueurs formés dans le groupe du PSG. Et notamment celle de Xavi Simons, en fin de contrat en juin 2022.

L'article continue ci-dessous

« Il y a une explication simple : nous avons 33 joueurs qui s'entraînent avec nous. Les jeunes doivent avoir de l'espace pour se montrer. Ce n'est pas l'idéal pour un joueur de s'entraîner avec les pros et le week-end de jouer à la Playstation sans avoir de temps de jeu, avouait le coach parisien. Avec un effectif de 20 ou 22 éléments donnent la possibilité à quatre ou cinq joueurs de venir, de jouer et de faire ses preuves. »

Directement ou indirectement, Pochettino pointait là l'incapacité du club à dégraisser son effectif pour faire place nette aux jeunes qui ont très largement pris part à la préparation concoctée par l'Argentin et son staff. Au début, il était pourtant prévu que quatre d'entre eux soient constamment avec le groupe professionnel : El Chadaille Bitshiabu, Ismaël Gharbi, Xavi Simons et Edouard Michut. Les deux premiers s'entraînent très régulièrement avec le groupe, quand les deux derniers sont rapidement redescendus avec le groupe U19.