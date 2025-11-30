Gérone - Real Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Real Madrid ne devait pas se retrouver dans cette situation. Et pourtant, après les deux nuls frustrants contre Rayo et Elche, la victoire du Barça samedi face à Alavés (3-1) a inversé la dynamique : le club catalan a provisoirement repris la tête du classement. Les hommes de Xabi Alonso, désormais deuxièmes, doivent impérativement s’imposer à Montilivi pour reprendre le trône, avec l’ombre de Kylian Mbappé pour dissiper les doutes. Ce déplacement à Girona, le cinquième consécutif loin du Bernabéu, cristallise de nombreux enjeux sportifs et psychologiques.

Le Real joue plus qu’une première place

L’affiche peut paraître déséquilibrée : Girona est 18e de Liga avec la pire défense du championnat (25 buts encaissés), tandis que le Real s’appuie sur un Kylian Mbappé stratosphérique. L’attaquant français reste sur un quadruplé contre l’Olympiacos et cumule 22 buts toutes compétitions confondues. En face, Girona n’a gagné que deux matchs cette saison, mais reste invaincu sur ses quatre dernières réceptions, avec un Montilivi à guichets fermés. Attention à l’excès de confiance : les Catalans avaient battu le Real 4-2 ici même en avril 2023.

Après plusieurs semaines de tension dans le vestiaire madrilène, notamment entre Xabi Alonso et Vinicius Jr, le dialogue a enfin été renoué. À la veille du choc européen contre l’Olympiacos, l'entraîneur basque a organisé une série d’entretiens en petits groupes pour apaiser les tensions internes. Le geste a porté ses fruits : Vinicius a brillé en Grèce et a publiquement affiché sa réconciliation avec son coach. C’est un Real plus soudé qui se présente à Girona, même si les blessures continuent de peser sur l’effectif, avec notamment l’absence de Carvajal et Alaba.

Girona, de l’Europe au maintien

L’histoire récente de Girona ressemble à une chute libre. Troisième de Liga la saison dernière, le club catalan lutte désormais pour sa survie. Le contraste est saisissant, même si le coach Michel veut encore croire à une renaissance. Le retour du public, la mémoire de l’exploit contre le Real en 2023, et quelques certitudes offensives pourraient alimenter un sursaut d’orgueil. Mais l’opposition paraît trop déséquilibrée, tant les individualités madrilènes (Bellingham, Valverde, Vinicius) paraissent capables de punir la moindre erreur.

Ce déplacement est capital pour Xabi Alonso et son groupe. Une victoire permettrait de reprendre la tête du championnat, mais aussi d’envoyer un signal fort avant la dernière ligne droite de l’année. Le Real enchaînera ensuite avec l’Athletic, le Celta et Manchester City. Cette série exige de la constance, et surtout de la maturité dans la gestion des émotions. À Montilivi, plus qu’un simple match de Liga, c’est une question d’élan – ou de stagnation – qui se joue pour les Merengues.

Horaire et lieu du match Gérone vs Real Madrid

LaLiga - LaLiga Estadi Municipal de Montilivi

La rencontre se disputera ce dimanche à 21h00, heure française, au Estadio Municipal de Montilivi.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Gérone

Girona se prépare à recevoir le Real Madrid avec une infirmerie pleine à craquer. Michel devra une nouvelle fois composer sans une grande partie de son ossature : Cristian Portu, David López, Donny van de Beek, Juan Carlos, Alejandro Francés, Daley Blind, Ricard Artero, Thomas Lemar et Vladyslav Krapyvtsov sont tous annoncés forfaits. Face à une telle hécatombe, les options de rotation sont limitées et le technicien catalan devrait reconduire le même onze que celui victorieux contre le Betis, tant la prestation avait été convaincante. En attaque, Vladyslav Vanat — déjà auteur de trois buts en Liga — mènera encore la ligne, soutenu notamment par Bryan Gil, titularisé régulièrement ces dernières semaines. Girona tentera ainsi de s’appuyer sur ses certitudes malgré un groupe considérablement amoindri.

Infos sur l'équipe du Real Madrid

Le Real Madrid se présente en Catalogne avec une infirmerie enfin en voie de déchargement. Dani Carvajal reste le seul forfait majeur, tandis que Dean Huijsen, encore diminué musculairement, manquera lui aussi le déplacement. Les inquiétudes autour de David Alaba et Raúl Asencio persistent, les deux restant incertains après une semaine perturbée par des pépins physiques et un virus pour le second.

En revanche, la tendance est nettement positive pour Eder Militão, Antonio Rüdiger, Thibaut Courtois et Franco Mastantuono : tous ont repris l’entraînement vendredi et sont annoncés disponibles. Jude Bellingham, ménagé et laissé sur le banc au Pirée à cause d’une gêne musculaire mineure, devrait retrouver le onze de départ. Devant, Kylian Mbappé et Vinicius Jr mèneront de nouveau l’attaque merengue.

