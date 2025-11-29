FC Barcelone - Alavés : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un anniversaire au goût amer. Le jour de ses 126 ans, le FC Barcelone accueille le Deportivo Alavés au Camp Nou dans un climat de crise et de règlement de comptes. Encore sonné par l'humiliation subie à Chelsea en Ligue des Champions (3-0) et l'expulsion polémique de Ronald Araujo, le club catalan doit impérativement gagner pour chasser les doutes et ne pas gâcher la fête.

La "guerre" Laporta-Pérez pour électriser l'avant-match

Le contexte est brûlant. En réponse aux attaques du Real Madrid sur l'affaire Negreira, le président Joan Laporta a lancé une contre-offensive médiatique cinglante, accusant son rival de "Barcelonitis" et de pression sur les arbitres. Une stratégie de diversion pour protéger son groupe, et notamment un Ronald Araujo très marqué psychologiquement par son erreur européenne ? Quoi qu'il en soit, l'atmosphère est lourde avant ce match de rachat.

Pedri, le cadeau d'anniversaire tant attendu

Sur le terrain, Hansi Flick peut compter sur un retour providentiel : celui de Pedri. Absent depuis un mois et demi, le métronome espagnol revient pour remettre de l'ordre dans le jeu catalan. Une bonne nouvelle qui contraste avec le forfait de dernière minute de Fermin López. Face à une équipe d'Alavés en difficulté (cinq matchs sans marquer sur les six derniers), le Barça, deuxième de Liga, n'a d'autre choix que de s'imposer pour reprendre provisoirement la tête.

Les "ex" d'Alavés rêvent de gâcher la fête

Attention toutefois à la révolte des anciens. Alavés compte dans ses rangs plusieurs joueurs formés à la Masia, comme Carles Aleñá ou Denis Suárez, qui auront à cœur de briller face à leur club formateur. Sans oublier l'ancien Madrilène Mariano Díaz, toujours motivé à l'idée de faire mal au Barça. Pour les Catalans, la mission est claire : gagner pour éteindre l'incendie et s'offrir un semblant de sérénité.

Sur quelle chaine suivre le match Barcelone - Deportivo Alaves ?

Diffusion / Streaming France BeIN Sports 2 / BeIN Connect MENA BeIN Sports MENA 1 / BeIN Connect ou TOD Belgique & Allemagne DAZN (application) Espagne La Liga TV Bar Pays-Bas Ziggo Sport Royaume-Uni Premier Sports 1 💡 Astuce VPN Utilisez un VPN pour accéder à une diffusion étrangère si le match n’est pas disponible dans votre pays.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Horaire et lieu du match Barcelone vs Deportivo Alaves

LaLiga - LaLiga Spotify Camp Nou

Le match entre Barcelone et Deportivo Alaves se jouera au Camp Nou à Barcelone, Espagne.

Il commencera à 16h15, heure française, le samedi 29 novembre.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Barça

Le Barça se présente encore amoindri pour la réception d’Alavés, privé de Marc-André ter Stegen et Gavi, toujours en convalescence. La bonne nouvelle vient du retour de Pedri : le milieu espagnol réintègre enfin le groupe après près d’un mois d’absence et devrait obtenir une quinzaine de minutes en seconde période, comme l’a confirmé Hansi Flick.

En attaque, un changement majeur se dessine avec Marcus Rashford pressenti pour remplacer Robert Lewandowski, ménagé après enchaînement des rencontres. Derrière, Ronald Araujo, malade, doit déclarer forfait, laissant la voie à Eric Garcia pour intégrer l’axe. Autre coup dur : Fermin Lopez, touché musculairement, est forfait. Cette absence ouvre la porte à un possible rôle de numéro 10 pour Dani Olmo, qui pourrait débuter dans une animation légèrement remaniée.

Infos sur l'équipe d'Alaves

Alavés doit faire face à plusieurs absences importantes avant son déplacement en Catalogne. Facundo Garcés reste suspendu pour une longue durée après sa lourde sanction, tandis que Nikola Maras poursuit sa convalescence à la suite d’une grave blessure au genou, qui le tiendra encore éloigné des terrains. Le staff devra également surveiller l’état de Calebe : touché et forfait lors du dernier match face au Celta, le milieu brésilien fera l’objet d’un ultime test physique avant une éventuelle réintégration dans le groupe.

Dans ce contexte amoindri, Alavés comptera une nouvelle fois sur son homme fort du moment, Carlos Vicente. L’ailier espagnol affiche déjà cinq buts et deux passes décisives cette saison et devrait débuter dans le secteur offensif, où sa percussion sera essentielle face à un Barça en quête de stabilité.

