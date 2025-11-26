Un triplé en 7 minutes pour Mbappé ! l'incroyable exploit

L'attaquant français Kylian Mbappé a mis fin à une courte série de trois matchs sans marquer avec le Real Madrid en réalisant un triplé express en seulement sept minutes contre l'Olympiacos ce mercredi, en Ligue des champions.

Mbappé retrouve la forme

Rapidement mené au score en Grèce pour cette cinquième journée, le club merengue a pu compter sur son capitaine pour renverser la situation : Mbappé a d'abord égalisé d'une frappe imparable du droit à la 22e minute, avant de prendre l'avantage d'une tête puissante sur un centre d'Arda Güler à la 24e.

Il a scellé son triplé sur un joli service de son compatriote, Eduardo Camavinga, à la 27e minute. Dans la foulée, c’est la barre transversale qui est venue priver le Real d’un quatrième but après une tentative de loin signée Aurélien Tchouaméni (29e).

Mbappé a même cru devenir passeur décisif pour Vinicius Junior (33e), mais le but a été refusé pour hors-jeu. Vini, lui, a bien pu servir Mbappé en retrait à l'heure de jeu pour un incroyable quadruplé.

"Vous êtes pas contents? Triplé!", le Bondynois va ainsi pouvoir ressortir sa célèbre punchline. Avec ce quadruplé, Kylian Mbappé atteint un total de 64 buts en Ligue des champions en 92 apparitions.