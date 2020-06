Genoa-Juventus 1-3, la Juve évite le piège

La Juventus s'est imposée ce mardi soir en Serie A sur le terrain du Genoa grâce notamment au duo d'attaque Dybala-CR7.

Le veut éviter la relégation et la Juve a la dans le rétro. Cette confrontation avait tout d'un match piège pour les Turinois. Un piège désamorcé.

Comme on pouvait s'y attendre, la Juve a outrageusement dominé les échanges. Un véritable atlelier d'attaque - défense, où le portier local Mattia Perin a pu faire étalage de ses talents.

Notamment lors du premier acte, où le gardien des Rossoblu a écoeuré Cristiano Ronaldo, auteur de plusieurs tentatives. 0-0, c'était d'ailleurs le score au repos.

Mais la persévérance des Piémontais allait finir par payer dans le second acte. Et c'est de Dybala que viendra la lumière. La Joya se joue d'abord de Behrami d'un double contact, avant d'entrer dans le rectangle adverse et de tromper enfin Perrin.

Cr7 ajoutera son nom au tableau de marque quelques minutes après. Le Portugais réussit une frappe puissante à plus de 20 mètres qui fait mouche pour le break.

Douglas Costa participera à la fête piémontaise ensuite. L'ancien joueur du exécute un enroulé somptueux du gauche à un quart d'heure de la fin.

La Juve se relâchera ensuite et encaissera une réalisation anecdotique de Pinamonti. 1-3, score final. Les Bianconeri ne sont pas tombés dans le piège tendu par les Rossoblu et gardent 4 points d'avance sur la Lazio.