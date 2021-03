Genésio dévoile ses ambitions pour Rennes

Bruno Genésio, le nouveau coach de Rennes, a mis en avant le plan qu’il a pour redonner des couleurs à l’équipe bretonne.

Un an et demi après l’avoir quitté, Bruno Genésio est de retour dans le championnat français. L’ancien entraineur de l’OL a pris les commandes du Stade Rennais, en remplacement de Julien Stéphan. Sa tâche ne sera pas facile du côté du Roazhon Park, mais il se veut confiant. Pour lui, il y a moyen de remettre cette formation sur les bons rails.

Lors de sa conférence de presse de présentation, Genésio a indiqué que la priorité est de provoquer un déclic sur le plan psychologique. « Parce qu’on sent que cette équipe a du potentiel, mais elle joue un peu avec le frein à main aujourd’hui. Le rôle du staff c’est aussi ça, dégager une énergie positive, une attitude, pour emmener les joueurs avec nous et amener cette prise de risque », a-t-il indiqué.

« J’aime que mon équipe prenne des risques »

Rennes reste sur une série de cinq défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Alors qu’ils ambitionnaient à lutter pour une place en C1, les Bretons se retrouvent désormais 10e au classement, bien loin des places européennes.

Les Rouge et Noir ont donc beaucoup décliné, mais Genésio ne perd pas espoir à l’idée d’atteindre les aspirations initiales : « Quand la spirale négative sera stoppée -, se projeter sur la fin de saison, pour aller chercher l’objectif qui était défini en début de saison (...) c’est encore largement possible puisqu’on a un match de plus à jouer que nos concurrents directs. Aujourd’hui, tout est possible, et la première des choses c’est d’y croire ! ».

Questionné ensuite sur le jeu qu’il compte faire pratiquer à cette équipe, Genésio a affirmé ne rien vouloir « révolutionner ». « Je veux être dans la continuité, dans le jeu de possession, j’aime que mon équipe prenne des risques, qu’elle accepte même parfois un certain déséquilibre pour marquer des buts. C’est important que l’équipe soit ambitieuse et prenne du plaisir », a-t-il ajouté.

Eliminé de la Coupe de France, Rennes ne sera pas de sortie ce week-end. Genésio connaitra son baptême de feu mercredi prochain en Ligue 1 et ça ne sera pas une partie de plaisir puisque ses troupes défient l’Olympique de Marseille en match en retard. Et il risque d’y avoir Jorge Sampaoli sur le banc d’en face.